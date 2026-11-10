Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA Rinviato a marzo l'adeguamento delle pensioni per 4 milioni di italiani

A gennaio non tutti i pensionati vedranno il proprio assegno adeguato pienamente al caro vita. E comunque 4 milioni di italiani dovranno attendere fino a marzo per vedere il cedolino con la maggiorazione promessa.

Infatti, la pensione di gennaio rischia di essere uguale a quella di dicembre. Le ragioni sono state spiegate dall’Inps durante l’audizione parlamentare.

Perché l’adeguamento slitta a marzo

Il meccanismo che blocca gli aumenti di gennaio e febbraio è di natura amministrativa. L’Inps elabora i pagamenti delle pensioni con diversi mesi di anticipo rispetto all’anno di erogazione. Poiché il testo definitivo della legge di Bilancio viene approvato solo fine anno, l’Istituto non avrebbe il tempo materiale di recepire le nuove tabelle che regolano gli importi dei cedolini di gennaio e febbraio.

Per evitare di erogare cifre superiori allo spettante, che avrebbe poi dovuto chiedere indietro ai pensionati una volta entrata in vigore la Manovra, l’Inps ha scelto la via del congelamento temporaneo. Gli importi restano fermi a quelli di fine 2026 e l’adeguamento effettivo arriverà soltanto a partire da marzo 2027.

Chi resta in attesa e chi incassa subito

La sospensione temporanea degli aumenti non colpisce tutti i pensionati allo stesso modo, ma si rivolge alle fasce di reddito medio-alte. Il blocco di gennaio e febbraio riguarda infatti soltanto gli assegni che superano di quattro volte il trattamento minimo Inps, ossia chi percepisce più di circa 2.447 euro lordi al mese.

Ecco il calendario degli adeguamenti:

Fascia di Pensione Mensile Importo Mensile Lordo Cosa succede a Gennaio e Febbraio Quando arrivano gli Aumenti Fino a 4 volte il minimo Fino a 2.447,40 euro Aumento erogato regolarmente fin da subito Subito nel cedolino di Gennaio 2027 Tra 4 e 6 volte il minimo Da 2.447,41 a 3.671,10 euro Assegno congelato agli importi di fine 2026 A marzo 2027 (con arretrati) Oltre 6 volte il minimo Oltre 3.671,11 euro Assegno congelato agli importi di fine 2026 A marzo 2027 (con arretrati)

Prima il taglio della Manovra, poi il ritardo

I pensionati che superano la soglia dei 2.447 euro lordi saranno penalizzati due volte. Da un lato c’è il ritardo dovuto ai tempi amministrativi della Manovra. Dall’altro, ci sono gli effetti strutturali della nuova legge di Bilancio: per reperire risorse da destinare ad altre voci di spesa, il Governo ha infatti confermato la stretta sulla rivalutazione delle pensioni per i trattamenti medio-alti. Chi percepisce assegni più consistenti vedrà la percentuale di perequazione ridursi progressivamente fino al 32% dell’inflazione reale, subendo un taglio che per alcuni può superare i 1.000 euro annui.

Cosa devono fare i pensionati coinvolti

Di fronte al mancato aumento di inizio anno non occorre fare alcuna segnalazione o domanda di ricostituzione allo sportello. Il rinvio e il successivo accredito avvengono in modo del tutto automatico:

non serve inviare solleciti o reclami tramite patronato o sito Inps;

i cedolini di gennaio e febbraio riporteranno gli importi lordi già noti del 2026;

nel cedolino di marzo verrà inserita la voce di conguaglio comprensiva della quota perequativa di gennaio e febbraio.

I pensionati coinvolti dovranno quindi semplicemente armarsi di pazienza per i primi due mesi del 2027: i soldi spettanti non sono persi, ma soltanto rimandati a inizio primavera.