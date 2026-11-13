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iStock La Manovra modifica calcolo rivalutazione assegni. La perdita media scende a 290 euro dopo l'effetto fiscale, mentre sgravi Irpef e flat tax favorirebbero altri

Oltre 3,5 milioni di pensionati potrebbero ricevere nel 2027 circa 510 euro lordi in meno all’anno rispetto a quanto previsto dalle attuali regole di rivalutazione. È quanto emerge dalle simulazioni presentate dall’Istat l’11 novembre 2026, durante l’audizione parlamentare sulla Legge di Bilancio 2027. Il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, ha illustrato gli effetti dell’articolo 55 del disegno di legge, che modifica il sistema di adeguamento delle pensioni all’inflazione. Non si tratta di una riduzione di 510 euro rispetto all’assegno attualmente percepito, ma di un aumento inferiore a quello che sarebbe riconosciuto mantenendo le regole vigenti.

Perché 3,5 milioni di pensionati perderebbero 510 euro

La modifica riguarda il meccanismo di perequazione, attraverso il quale gli assegni pensionistici vengono adeguati all’aumento dei prezzi. Attualmente la rivalutazione segue un sistema a scaglioni. La Manovra propone invece sei fasce di importo, con percentuali di adeguamento applicate all’intera pensione. L’indicizzazione resterebbe piena fino a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per gli assegni superiori, la percentuale riconosciuta diminuirebbe progressivamente, dall’85% fino al 32% dell’inflazione. Secondo Francesco Maria Chelli, confrontando il sistema attuale con quello proposto, i pensionati coinvolti sarebbero poco più di 3,5 milioni.

La perdita media annua stimata è di 510 euro lordi, ma l’effetto cambia in base all’importo della pensione. Chi percepisce trattamenti più elevati potrebbe subire una riduzione maggiore della rivalutazione, mentre gli assegni fino alla soglia di quattro volte il minimo conserverebbero l’adeguamento pieno.

Quanto si perde davvero al netto dell’Irpef

L’Istat ha calcolato anche l’effetto delle imposte sui redditi pensionistici. Una pensione rivalutata in misura inferiore comporta infatti un reddito imponibile più basso e, di conseguenza, una minore Irpef da versare. Secondo le simulazioni, il risparmio fiscale medio sarebbe di circa 220 euro, riducendo la perdita da 510 a 290 euro annui. Per i pensionati interessati anche dalla modifica delle aliquote Irpef prevista dalla Manovra, la perdita media scenderebbe ulteriormente a circa 150 euro all’anno. Questi importi si riferiscono a gruppi di beneficiari differenti e non rappresentano una riduzione identica per tutti.

Irpef e flat tax, chi guadagnerebbe dalla Manovra 2027

L’audizione dell’Istat ha esaminato anche gli effetti delle agevolazioni fiscali previste dal Governo. L’estensione dell’aliquota Irpef del 33% fino a 55.000 euro di reddito coinvolgerebbe circa 3,7 milioni di contribuenti, con un beneficio medio stimato di 450 euro annui. Un altro intervento riguarda il regime forfettario per le partite Iva, con l’innalzamento del limite di ricavi e compensi da 85.000 a 100.000 euro. Secondo l’Istat, circa 55.000 lavoratori autonomi potrebbero trovare conveniente il passaggio al regime agevolato, ottenendo un risparmio fiscale medio di 8.000 euro all’anno. La misura comporterebbe una riduzione del gettito fiscale stimata intorno a 400 milioni di euro.

Le perdite per le famiglie

Le simulazioni dell’Istat riguardano complessivamente 6,5 milioni di famiglie, circa una su quattro. Per 3,5 milioni di nuclei familiari è previsto un beneficio medio di 600 euro annui, mentre quasi 3 milioni registrerebbero una perdita media superiore a 200 euro. Le famiglie maggiormente interessate dalle perdite sono quelle con pensionati che non beneficiano della riduzione dell’Irpef.

Tra le misure analizzate figura anche il bonus mamme 2027, che raggiungerebbe quasi un milione di lavoratrici con un beneficio medio di circa 1.100 euro annui. Per 820.000 donne già beneficiarie del contributo nel 2026, l’incremento medio sarebbe di 460 euro. Altre 160.000 lavoratrici registrerebbero invece un beneficio inferiore di circa 400 euro rispetto al precedente esonero contributivo.