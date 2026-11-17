ANSA Bonus Natale pensionati 2026, chi ha diritto ai 154,94 euro in più sulla pensione.

A dicembre 2026 alcuni pensionati riceveranno un importo aggiuntivo fino a 154,94 euro, che si sommerà alla consueta tredicesima. È il cosiddetto bonus Natale, un’integrazione destinata ai titolari di pensioni di importo contenuto e riconosciuta dall’Inps sulla base di determinati requisiti reddituali.

Non tutti, però, riceveranno la somma per intero: in alcuni casi il contributo sarà ridotto, mentre chi supera determinate soglie resterà escluso.

Bonus pensioni 2026, a chi spetta

Per capire se spetta il bonus pensioni 2026 bisogna controllare soprattutto due elementi: l’importo lordo annuo dei trattamenti previdenziali percepiti e il reddito complessivo. E per i pensionati sposati o uniti civilmente entra in gioco anche il reddito del coniuge.

L’integrazione di 154,94 euro è stata introdotta dalla Finanziaria 2001. Tra i potenziali beneficiari rientrano i pensionati che percepiscono:

pensioni di vecchiaia;

pensioni anticipate;

pensioni di invalidità previdenziale;

pensioni ai superstiti;

trattamenti erogati dalle gestioni sostitutive e integrative dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria);

pensioni delle casse professionali.

Non tutte le prestazioni danno però diritto al contributo. Sono escluse quelle di natura assistenziale, come l’assegno sociale e i trattamenti per invalidità civile. Non possono ricevere il bonus neppure i beneficiari dell’Ape sociale e alcune categorie particolari, tra cui i dipendenti degli enti creditizi e i dirigenti d’azienda.

Quanto bisogna prendere di pensione per ottenere 154,94 euro

Il primo controllo riguarda il trattamento minimo Inps. Nel 2026 il suo valore è pari a 611,85 euro al mese, corrispondenti a 7.954,05 euro lordi all’anno considerando tredici mensilità.

Chi percepisce una o più pensioni per un importo complessivo annuo non superiore a 7.954,05 euro può ottenere l’intera integrazione di 154,94 euro, purché rispetti anche i requisiti reddituali.

Attenzione, però, perché chi supera il trattamento minimo non perde automaticamente il diritto al bonus. È infatti prevista anche un’erogazione parziale per chi percepisce una pensione annua superiore a 7.954,05 euro, ma non oltre 8.108,99 euro. In questo caso la somma viene ridotta in base alla differenza tra il limite massimo e l’importo della pensione.

Per esempio, un pensionato con un trattamento lordo annuo di 8.030 euro può ricevere 78,99 euro aggiuntivi. Superata la soglia di 8.108,99 euro, invece, non spetta alcuna integrazione.

Per chi percepisce più assegni previdenziali, ai fini del calcolo vengono sommati gli importi delle diverse pensioni, comprese le eventuali maggiorazioni sociali.

Il limite di reddito personale

Anche chi percepisce un assegno inferiore al trattamento minimo deve rispettare un preciso limite di reddito personale. Per il 2026 il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef non deve superare 11.931,08 euro annui, pari a una volta e mezzo il trattamento minimo. Nel calcolo rientrano diverse tipologie di entrate, non soltanto quelle derivanti dalla pensione. Bisogna considerare anche eventuali redditi da lavoro, proprietà immobiliari diverse dall’abitazione principale e terreni.

Pensionati sposati, il reddito del coniuge cambia i requisiti

Per chi è sposato o unito civilmente, oltre al limite individuale, bisogna considerare anche la situazione reddituale della coppia. Nel 2026 la somma dei redditi dei due coniugi non deve superare 23.862,15 euro all’anno, equivalenti a tre volte il trattamento minimo Inps. Resta comunque obbligatorio rispettare anche il limite personale di 11.931,08 euro.

Il reddito del coniuge non viene preso in considerazione quando la coppia è legalmente ed effettivamente separata. Per i pensionati divorziati o vedovi si applica soltanto il limite individuale.