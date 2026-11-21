L'Inps pagherà le pensioni martedì 1° dicembre insieme alla tredicesima. Per alcuni pensionati sono previsti anche il bonus da 154,94 euro e la quattordicesima

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iStock L'Inps pagherà le pensioni martedì 1° dicembre insieme alla tredicesima. Per alcuni pensionati sono previsti anche il bonus da 154,94 euro e la quattordicesima

Il cedolino della pensione di dicembre 2026 sarà particolarmente importante per milioni di pensionati italiani. Insieme alla pensione ordinaria arriverà infatti la tredicesima, mentre alcuni beneficiari potranno ricevere anche la quattordicesima e un importo aggiuntivo fino a 154,94 euro. Il pagamento è previsto per martedì 1° dicembre 2026, primo giorno bancabile del mese, sia per gli accrediti sui conti correnti sia per quelli sui libretti postali. Il cedolino permetterà di verificare tutte le somme riconosciute dall’Inps e le eventuali trattenute fiscali. Gli importi aggiuntivi, tuttavia, non spettano indistintamente a tutti i pensionati.

Cedolino pensione dicembre 2026, quando arriva il pagamento Inps

Il calendario ufficiale dell’Inps prevede l’accredito delle pensioni il primo giorno bancabile del mese, con la sola eccezione di gennaio. Per dicembre, la data è quindi fissata a martedì 1° dicembre 2026. Il pagamento comprende la mensilità ordinaria e la tredicesima maturata durante l’anno. Chi ritira la pensione in contanti presso Poste Italiane deve verificare le eventuali modalità di accesso previste dal proprio ufficio postale. La data di pagamento non coincide necessariamente con quella di pubblicazione del cedolino online, che può essere consultato quando l’Inps completa le relative elaborazioni.

Tredicesima pensionati 2026, quanto spetta a dicembre

La tredicesima viene generalmente corrisposta ai titolari di pensioni previdenziali e di reversibilità. Per chi ha percepito la pensione per tutto il 2026, l’importo lordo corrisponde normalmente a una mensilità aggiuntiva. Se il trattamento è iniziato durante l’anno, la tredicesima viene calcolata proporzionalmente ai mesi di spettanza. Per esempio, un pensionato con un assegno lordo di 1.200 euro mensili e dodici mesi di maturazione riceverà una tredicesima lorda di 1.200 euro. L’importo netto può essere inferiore per effetto della tassazione Irpef. Sulla tredicesima non si applicano infatti le stesse detrazioni previste sulla pensione ordinaria.

Bonus pensioni dicembre 2026, a chi spettano 154,94 euro

Alcuni pensionati potranno ricevere anche un importo aggiuntivo fino a 154,94 euro, previsto dalla legge 388/2000 per i trattamenti più bassi. Per il 2026 il trattamento pensionistico minimo annuo di riferimento è pari a 7.954,05 euro. L’importo aggiuntivo pieno può spettare quando il trattamento pensionistico annuo non supera tale soglia, nel rispetto degli ulteriori requisiti reddituali. Per importi compresi tra 7.954,05 e 8.108,99 euro, il beneficio può essere riconosciuto in misura ridotta. L’Inps verifica il diritto sulla base delle informazioni disponibili e, quando sussistono le condizioni, provvede al pagamento direttamente sulla pensione di dicembre.

Quattordicesima pensione dicembre, chi può riceverla

La rata di dicembre può comprendere anche la quattordicesima, ma soltanto per determinate categorie di pensionati. Il pagamento riguarda chi ha maturato i requisiti dopo l’elaborazione della rata di luglio 2026 oppure è diventato titolare di pensione durante l’anno. Per ottenere la prestazione occorre avere almeno 64 anni e rispettare i limiti di reddito e contribuzione previsti. La quattordicesima non viene riconosciuta sulle prestazioni esclusivamente assistenziali, come l’assegno sociale e le pensioni di invalidità civile. L’importo varia in funzione degli anni di contributi e del reddito personale.

A dicembre non vengono normalmente applicate le trattenute mensili per le addizionali regionali e comunali, che sono generalmente recuperate nei mesi precedenti. Il cedolino può però comprendere eventuali conguagli fiscali, rimborsi o trattenute derivanti dal modello 730/2026. La presenza di queste voci dipende dalla posizione tributaria del singolo pensionato e dalle elaborazioni effettuate dall’Inps.

Come vedere il cedolino pensione dicembre 2026 sul sito Inps

Per controllare l’importo è possibile accedere al sito dell’Inps utilizzando SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS). Dopo l’autenticazione, occorre cercare il servizio “Cedolino della pensione”, selezionare dicembre 2026 e consultare il dettaglio della rata. Il documento permette di verificare l’importo lordo, le trattenute, la tredicesima e gli eventuali bonus, oltre alla somma netta effettivamente accreditata. È disponibile anche la funzione “Confronta cedolini”, utile per individuare le differenze rispetto alla pensione di novembre.