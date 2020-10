SPID dimenticato: come recuperare le credenziali

editato in: da

Per poter usufruire dei servizi INPS dal 1° ottobre 2020 è necessario attivare lo SPID, una vera e propria identità digitale che va a sostituire definitivamente il caro vecchio PIN. Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) può essere fornito da diversi Identity Provider, ed è composto da credenziali (nome utente e password) che dovrai inserire ogni qualvolta tu voglia accedere al portale.

Si tratta di dati di estrema importanza, che ti consigliamo di appuntare e memorizzare affinché non vadano persi. Qualora tuttavia tu abbia smarrito o dimenticato il tuo codice SPID non disperare: tutti gli identity provider mettono a disposizione dei propri clienti un apposito link per recuperare le credenziali smarrite, sia che si tratti della password personale che di username. Ecco quali sono i più comuni.

Come recuperare le credenziali SPID

Le modalità di recupero delle credenziali SPID variano, ovviamente, in base al provider al quale ci si è rivolti. Ti spieghiamo come funziona il recupero per ciascuno di essi

Recuperare SPID con Aruba

Se hai richiesto lo SPID ad Aruba, ti basterà collegarti ai link di riferimento per ripristinare le tue credenziali.

Per recuperare lo username:

Collegati all’indirizzo https://selfcarespid.aruba.it/#/login;

Alla pagina di autenticazione al “Pannello Self Care SPID ” seleziona la specifica voce “ Hai dimenticato lo username? “

” seleziona la specifica voce “ Su “Recupero username” inserisci l’ Indirizzo email associato ad ARUBA ID; il Codice Fiscale dell’intestatario SPID ID in caso di persona fisica o Partita Iva in caso di persona giuridica

Spunta su “Invia” per proseguire e attendi la schermata di conferma

Riceverai una comunicazione email “Aruba ID – Recupero username identità digitale” contenente la credenziale smarrita.

Per recuperare la Password:

Accedi al link https://selfcarespid.aruba.it/#/login

Seleziona la specifica voce “Hai dimenticato la password?”:

Su “Recupero password” inserisci Username di Livello 1;

Il sistema ti fornirà una password temporanea via email.

Effettua un nuovo accesso e cambia la password temporanea con una a tua scelta che rispetti i parametri previsti.

Recuperare SPID con Infocert

Per recuperare il tuo PIN:

collegati all’indirizzo https://my.infocert.it/selfcare/#/recoveryPin.

Inserisci il tuo username ( coincide con l’indirizzo e-mail che hai utilizzato al momento della richiesta ) e clicca sul pulsante “avanti”

) e clicca sul pulsante “avanti” Rispondi alla domanda di sicurezza

Scegli una nuova password che rispetti i parametri previsti

Recuperare SPID con Namirial

Per recuperare il tuo username:

collegati all’indirizzo https://portal.namirialtsp.com/

clicca alla voce “non ricordo il mio nome utente”

inserisci l’identificativo fornito in fase di registrazione (codice fiscale, o numero di documento)

Per recuperare la password:

Collegati all’indirizzo https://portal.namirialtsp.com/

Clicca sulla voce “non ricordo la mia password”

Inserisci il tuo username

Ti sarà consegnata la nuova password temporanea a mezzo email all’indirizzo censito in fase di registrazione. Al primo accesso sarà necessario cambiarla con una a propria scelta.

Recuperare SPID con Poste Italiane

Per recuperare lo username:

Collegati all’indirizzo https://posteid.poste.it/recuperocredenziali.shtml

clicca la voce “voglio recuperare il mio nome utente”

Inserisci il tuo codice identificativo e il tuo codice di sicurezza

Attendi una mail col tuo username

Per recuperare la password:

Collegati all’indirizzo https://posteid.poste.it/recuperocredenziali.shtml

Clicca su “voglio effettuare il reset della password”

Per poter creare una nuova password inserisci il tuo nome utente e il tuo codice di sicurezza

Recuperare SPID con Intesa

Per recuperare la password:

collegati all’indirizzo https://spid.intesa.it/area-privata/recupera-password.aspx

inserisci il tuo indirizzo email nell’apposita casella

ti arriverà una e-mail alla casella indicata in fase di registrazione con le istruzioni per la reimpostazione della password.

Recuperare SPID con Register

Per recuperare lo username:

collegati all’indirizzo https://spid.register.it/selfcare/recovery/usernamee

inserisci il codice identificativo SpidItalia che ti è stato comunicato durante l’attivazione

Per recuperare la password:

collegati all’indirizzo https://spid.register.it/selfcare/recovery/password

inserisci il tuo username SpidItalia per impostare la tua nuova password

Recuperare SPID con Sielte

Per recuperare la password:

collegati all’indirizzo https://myid.sieltecloud.it/profile/recovery/forgotPassword

inserisci il tuo Codice fiscale, email e numero di telefono

Recuperare SPID con Tim

Per recuperare lo username:

collegati all’indirizzo https://login.id.tim.it/mps/fu.php e inserisci numero di telefono ed email fornita durante la registrazione

Per recuperare la password:

collegati all’indirizzo https://login.id.tim.it/mps/fp.php e inserisci la tua user id

Recuperare SPID con Lepida

Per recuperare lo username:

Collegati all’indirizzo https://id.lepida.it/lepidaid/recupero_credenziali?1

Clicca su “voglio recuperare il mio nome utente” e inserisci il tuo codice identificativo SPID

Per recuperare la password: