Con la pubblicazione del cedolino Inps di dicembre, i pensionati possono verificare fin da subito se nel prossimo accredito risulta caricato anche il bonus aggiuntivo, che può raggiungere un valore massimo di 154,94 euro.
Dato che i pagamenti partiranno martedì 1° dicembre, ecco quali sono i passaggi da effettuare per non perdere il contributo o evitare di incassare somme che poi dovranno essere restituite.
Indice
Cosa controllare sul cedolino
Anzitutto, non occorre presentare nessuna domanda per ottenere il bonus natalizio, erogato automaticamente insieme alla tredicesima. Per verificare l’accredito occorre aprire il dettaglio del pagamento di dicembre nella propria area MyInps.
Controllare serve a evitare due rischi opposti:
- non vedersi accreditato l’importo spettante nel cedolino di dicembre pur rientrando nei limiti reddituali previsti;
- ricevere l’erogazione pur avendo già ricevuto trattamenti o aver registrato altri redditi nel corso dell’anno, circostanza che porta l’Inps a recuperare il bonus con trattenute sui cedolini successivi.
Quali sono i limiti di reddito
Per avere diritto al contributo pieno occorre avere una pensione annua lorda non superiore a 7.954,05 euro, oppure compresa tra 7.954,05 e 8.108,99 euro per la quota ridotta, e redditi Irpef complessivi entro 11.931,08 euro personali o 23.862,15 euro coniugali.
Chi rispetta questi requisiti ma non trova l’accredito sul cedolino di dicembre può inoltrare una domanda di ricostituzione della pensione tramite il sito Inps o un patronato per recuperare la somma.
Come richiedere il bonus se non compare sul cedolino
Se nel dettaglio del cedolino di dicembre manca la voce relativa all’importo aggiuntivo previsto dalla Legge 388/2000, occorre presentare all’Inps una domanda di ricostituzione della pensione per motivi reddituali.
La richiesta può essere inoltrata gratuitamente attraverso un patronato oppure in autonomia sul portale web dell’Istituto seguendo questi passaggi:
- accedere all’area personale MyInps utilizzando le credenziali digitali Spid, Cie o Cns;
- selezionare il servizio dedicato alle domande di ricostituzione pensionistica per variazione o aggiornamento dei dati reddituali;
- inserire i dati della dichiarazione dei redditi o della Certificazione Unica (inclusi gli eventuali redditi del coniuge, se non legalmente separato) e allegare i documenti richiesti per dimostrare il rispetto delle soglie;
- indicare nelle note la richiesta di verifica dell’importo aggiuntivo di dicembre previsto dalla Legge 388/2000 e inviare l’istanza conservando la ricevuta protocollata.
Una volta completati i controlli incrociati sui redditi dichiarati, l’Inps provvede a liquidare le somme spettanti con un successivo conguaglio sulle mensilità seguenti.