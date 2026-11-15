Lunedì 16 novembre si pagano rate di saldo Iva e Redditi, ritenute dei sostituti, Tobin tax e rivalutazioni; venerdì 20 i dati sul canone Tv

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Editor esperta di economia e attualità

ANSA Calendario scadenze fiscali novembre 2026.

Il calendario fiscale della settimana dal 16 al 22 novembre 2026 concentra numerosi appuntamenti che interessano contribuenti, imprese, professionisti e sostituti d’imposta. Alcuni coinvolgono anche gli intermediari immobiliari che gestiscono le locazioni brevi e i soggetti che esercitano attività di intrattenimento.

Si parte da lunedì, il giorno che concentra il maggior numero di adempimenti, relativi sia a scadenze periodiche sia al versamento delle rate di imposte già dichiarate.

16 novembre 2026, quinta rata Isa 2026

I contribuenti che hanno deciso di adeguarsi alle risultanze degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) devono provvedere al versamento della quinta rata dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi dichiarati.

L’adempimento riguarda i soggetti che, in sede di dichiarazione dei redditi, dichiarazione Irap e dichiarazione Iva, hanno scelto di adeguare i propri importi alle risultanze degli indici di affidabilità fiscale. Il pagamento della rata deve avvenire attraverso il modello F24, applicando gli interessi previsti per la rateizzazione.

16 novembre 2026, sesta rata delle imposte del modello Redditi

Sempre entro il 16 novembre, le persone fisiche titolari di partita Iva, le società di persone e gli enti equiparati che hanno scelto di pagare a rate le imposte risultanti dal modello Redditi devono effettuare il versamento della sesta rata. L’obbligo riguarda nello specifico i contribuenti che hanno:

iniziato il pagamento entro il 30 giugno 2026;

scelto la rateizzazione delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi.

Il pagamento interessa le somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi relative all’Irpef e alle eventuali addizionali, secondo la posizione fiscale del contribuente. Per rispettare la scadenza occorre utilizzare anche in questo caso il modello F24, verificando i codici tributo e gli importi indicati nel proprio piano.

I contribuenti senza partita Iva che hanno scelto di rateizzare versano invece le rate alla fine di ogni mese: per loro la sesta rata scade il 30 novembre. Chi ha presentato il 730, infine, non usa l’F24: le rate vengono trattenute direttamente in busta paga o sulla pensione dal sostituto d’imposta.

16 novembre 2026, la Tobin tax

Il 16 novembre è poi il termine per il versamento della Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dalla legge n. 228/2012. Questo adempimento riguarda in particolare:

banche;

società fiduciarie;

imprese di investimento abilitate a operare professionalmente nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento;

altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti.

L’imposta scatta per diverse tipologie di operazioni, quali:

i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi;

le operazioni su strumenti finanziari derivati e determinati valori mobiliari;

le negoziazioni ad alta frequenza.

Il versamento del 16 novembre è riferito alle operazioni effettuate nel mese precedente, quindi a ottobre 2026. Gli intermediari e gli altri soggetti obbligati devono determinare l’imposta dovuta in relazione alle transazioni rientranti nel perimetro applicativo della disciplina e procedere così al pagamento tramite F24.

16 novembre 2026, pagamento dell’imposta di ottobre per le attività di intrattenimento

Un’altra scadenza del 16 novembre riguarda i soggetti che esercitano attività di intrattenimento con carattere di continuità. Questi devono versare l’imposta relativa alle attività svolte nel mese di ottobre 2026. L’obbligo riguarda le attività individuate dalla normativa tributaria in materia di spettacoli e intrattenimenti, ovvero i soggetti che mettono a disposizione del pubblico giochi e attrazioni a pagamento, tra cui:

apparecchi da gioco (biliardi, biliardini, flipper, bowling e simulatori meccatronici o elettronici);

ingressi ed esibizioni (sale da ballo, discoteche, giostre, parchi divertimento e attrazioni dello spettacolo viaggiante);

altre forme di intrattenimento (concertini, pianobar ed eventi ludici non considerati spettacolo ai fini fiscali).

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24, esclusivamente con modalità telematiche utilizzando direttamente i servizi online dell’Agenzia delle Entrate oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

16 novembre 2026, versamento delle ritenute per le locazioni brevi

Il 16 novembre è una data da segnare anche per gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici che mettono in contatto chi cerca un immobile da affittare e chi dispone di un’unità immobiliare da concedere in locazione. Questi devono versare le ritenute operate sui canoni o corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.

L’obbligo riguarda gli intermediari che intervengono nella conclusione dei contratti, anche attraverso piattaforme digitali, quando incassano i canoni o intervengono nel pagamento dei corrispettivi. La ritenuta deve essere versata all’Erario attraverso il modello F24.

16 novembre 2026, liquidazione e versamento dell’Iva mensile e trimestrale

Il 16 novembre è anche la scadenza per la liquidazione e il versamento dell’Iva periodica. I contribuenti in regime mensile devono versare l’imposta a debito relativa al mese di ottobre (codice tributo 6010).

I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale devono invece versare l’Iva relativa al terzo trimestre 2026, cioè ai mesi di luglio, agosto e settembre (codice tributo 6033), con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. In entrambi i casi il pagamento avviene con il modello F24 telematico.

16 novembre 2026, nona rata saldo Iva

Tra gli appuntamenti del 16 novembre rientra il versamento della nona rata dell’Iva relativa al 2025, risultante dalla dichiarazione annuale. L’adempimento:

interessa i contribuenti che hanno scelto di rateizzare il saldo dell’imposta dovuta, pagando una maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi;

avviene mediante modello F24 telematico.

16 novembre 2026, ritenute e imposta sulla produttività

Il calendario del 16 novembre concentra inoltre due appuntamenti per i sostituti d’imposta:

il primo riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate nel mese di ottobre ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Si tratta della tassazione agevolata applicabile, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, ai premi di risultato e alle somme collegate agli incrementi di produttività aziendale;

il secondo adempimento riguarda invece il versamento delle ritenute operate nel mese di ottobre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale e sui redditi diversi.

Sono interessati i datori di lavoro e gli altri soggetti che agiscono come sostituti d’imposta e che hanno effettuato trattenute fiscali sulle somme corrisposte nel mese precedente. Entrambi i versamenti devono essere effettuati attraverso il modello F24 telematico, utilizzando gli appositi codici tributo.

16 novembre 2026, conguaglio fiscale

Sempre i sostituti d’imposta, se hanno effettuato le operazioni di conguaglio derivanti dall’assistenza fiscale, entro il 16 novembre devono versare le somme trattenute ai lavoratori dipendenti o ai pensionati nel mese di ottobre. Il versamento:

riguarda gli importi a saldo e in acconto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, comprese le somme trattenute sulle retribuzioni o sulle rate di pensione;

consente di trasferire all’Erario le somme che i sostituti d’imposta hanno trattenuto ai contribuenti nell’ambito delle operazioni di assistenza fiscale.

16 novembre 2026, contributi Inps

Il 16 novembre scadono anche diversi versamenti contributivi all’Inps, da effettuare con il modello F24:

i datori di lavoro devono versare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti relative al mese di ottobre;

i committenti devono versare i contributi alla Gestione separata sui compensi corrisposti a ottobre a collaboratori coordinati e continuativi e ad altri soggetti iscritti;

artigiani e commercianti devono pagare la terza rata dei contributi fissi dovuti sul reddito minimale per il 2026.

Per artigiani e commercianti si tratta della rata relativa al terzo trimestre: l’ultima scadenza dei contributi fissi 2026 cadrà a febbraio 2027.

16 novembre 2026, terza rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Il 16 novembre scade anche il termine per il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva del 16% dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al di fuori del regime d’impresa al 1° gennaio 2024. L’adempimento interessa i contribuenti che hanno scelto di rideterminare il valore fiscale dei terreni edificabili, dei terreni con destinazione agricola e delle partecipazioni, ricorrendo alla procedura di rivalutazione prevista dalla normativa tributaria.

La rideterminazione del valore può risultare utile in caso di successiva cessione, perché consente di assumere il valore rivalutato in luogo del costo storico di acquisto nel calcolo delle eventuali plusvalenze imponibili.

Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello F24 telematico. Per le partecipazioni si utilizza il codice tributo 8055, mentre per i terreni edificabili e con destinazione agricola il codice tributo è 8056.

16 novembre 2026, richiesta pagamento canone Rai frazionato

Il 16 novembre è inoltre l’ultimo giorno utile per i contribuenti titolari di un reddito di pensione non superiore a 18.000 euro annui per presentare al proprio ente pensionistico la richiesta di pagamento del canone Rai attraverso trattenute sulla pensione, a partire dall’anno 2027.

La possibilità consente di frazionare il versamento, evitando che l’intero importo venga addebitato in un’unica soluzione nella bolletta elettrica. La richiesta deve essere presentata direttamente all’ente pensionistico, rispettando il termine del 16 novembre 2026.

20 novembre 2026, contributi Enasarco

Entro venerdì 20 novembre le case mandanti devono versare alla Fondazione Enasarco i contributi previdenziali dovuti per gli agenti e i rappresentanti di commercio relativi al terzo trimestre 2026, cioè ai mesi di luglio, agosto e settembre. Il versamento si effettua online attraverso i servizi della Fondazione.

20 novembre 2026, comunicazione dati canone Tv

Infine, entro venerdì 20 novembre, le imprese elettriche devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel corso del mese di ottobre 2026. La comunicazione permette all’Amministrazione finanziaria di monitorare i flussi relativi al canone di abbonamento alla televisione, che viene generalmente riscosso attraverso la bolletta dell’energia elettrica.

Le aziende del settore devono quindi raccogliere e trasmettere le informazioni relative agli importi addebitati agli utenti, agli eventuali accrediti e alle somme effettivamente riscosse e riversate.

L’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.