Per il resto, l’ultimo cedolino dell’anno, in pagamento martedì 1° dicembre, comprenderà la tredicesima mensilità e potrà includere altre somme, come il bonus da 154,94 euro e la quattordicesima per chi ha maturato i requisiti nella seconda parte dell’anno. Non mancheranno possibili conguagli Irpef, mentre si fermeranno le trattenute per le addizionali regionali e comunali.

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Pensioni dicembre 2026, quando arriva il pagamento

Il calendario prevede l'accredito della pensione di dicembre 2026 per martedì 1° dicembre. La somma sarà versata sul conto corrente bancario o postale, secondo le modalità abitualmente utilizzate dal pensionato.

Rivalutazione pensioni

Dal 1° gennaio 2026 gli assegni sono stati adeguati all'inflazione attraverso un incremento provvisorio dell'1,4%. La percentuale viene successivamente confrontata con il dato definitivo dell'inflazione, per stabilire se i pensionati abbiano diritto ad altri importi oppure se sia necessario recuperare eventuali somme pagate in più. Il meccanismo è quello della perequazione, che consente di adeguare gli assegni all'andamento dei prezzi.

Per il 2026, tuttavia, le prospettive indicano un conguaglio sostanzialmente nullo. L'incremento dell'1,4% già riconosciuto dall'Inps coincide infatti con la variazione media annua dell'indice Foi del 2025. Se il dato sarà confermato anche dal decreto definitivo del ministero dell'Economia, non ci saranno arretrati da riconoscere ai pensionati. Allo stesso tempo, l'Inps non dovrà recuperare somme eventualmente pagate in eccesso.

Tirando le somme: al momento non bisogna aspettarsi un aumento sulla pensione di dicembre collegato alla rivalutazione. Ma neppure somme da scalare. L'adeguamento dell'1,4%, lo si ripete, è già stato applicato da gennaio.

Rimangono tuttavia le altre voci che possono andare a modificare il cedolino della pensione di dicembre.

Pensioni, il cedolino di dicembre

Vediamo adesso le varie voci relative al cedolino della pensione di dicembre, a partire dalla tredicesima. In linea generale, l'importo corrisponde a una mensilità della pensione. Ma per chi è neopensionato, cioè per chi ha iniziato a ricevere la pensione nel corso del 2026, si ha diritto a una tredicesima proporzionata ai mesi di pensionamento maturati nell'anno. La tredicesima è soggetta alle trattenute fiscali e può risentire di eventuali ulteriori prelievi.

C'è poi il discorso relativo alle addizionali regionali e comunali: sull'ultima pensione dell'anno non vengono più applicate le relative trattenute. Il meccanismo di recupero delle imposte prevede infatti che le addizionali siano trattenute in 11 rate, da gennaio a novembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Nel cedolino di dicembre può comparire anche la quattordicesima, ma non per tutti: la mensilità aggiuntiva viene normalmente pagata a luglio ma l'Inps può però riconoscerla a dicembre a chi ha raggiunto i requisiti anagrafici e reddituali nella seconda parte dell'anno. L'importo viene riconosciuto in via provvisoria, in attesa delle successive verifiche dell'Inps sui redditi effettivamente percepiti.

Tra le somme che possono comparire nel cedolino di dicembre c'è anche l'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto dalla legge 388 del 2000. Il beneficio è destinato a chi rispetta specifici requisiti reddituali e riguarda determinati trattamenti pensionistici. Anche in questo caso, l'Inps procede in via provvisoria, con successive verifiche sui redditi. Per il 2026, il primo requisito riguarda l'importo complessivo annuo delle pensioni, che non deve superare 8.108,99 euro. La somma riconosciuta varia in base all'importo dell'assegno:

fino a 7.954,05 euro annui è possibile ricevere il bonus pieno di 154,94 euro. La soglia coincide con il valore annuo del trattamento minimo;

tra 7.954,05 e 8.108,99 euro annui il bonus viene riconosciuto in misura ridotta, fino a coprire la differenza rispetto al limite massimo.

È previsto anche un requisito relativo al reddito personale. Il pensionato non deve superare 11.931,08 euro di reddito annuo soggetto a Irpef.

Per chi è coniugato o unito civilmente è previsto inoltre un limite di reddito familiare pari a 23.862,15 euro, fermo restando il rispetto della soglia individuale.

Il cedolino di dicembre può risentire anche dei risultati della dichiarazione dei redditi. L'Inps può continuare a recepire i risultati contabili dei Modelli 730 rettificativi e integrativi trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, per i contribuenti che hanno scelto l'Istituto come sostituto d'imposta. In questi casi, il pensionato può trovarsi di fronte a due situazioni.

Se dalla dichiarazione dei redditi emerge un credito fiscale, l'Inps può riconoscere un rimborso. Se invece risulta un debito, e il recupero rateale non è stato completato entro novembre, possono essere applicate ulteriori trattenute.