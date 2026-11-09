Pensioni dicembre, niente arretrati per rivalutazione: che succede al cedolino Inps

Nel cedolino di dicembre niente arretrati se l'1,4% sarà confermato, ma restano tredicesima, quattordicesima, bonus da 154,94 euro e Irpef

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

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Pensioni dicembre, niente arretrati per rivalutazione: che succede al cedolino Inps
Pensioni, dicembre senza conguaglio dell'inflazione.

A dicembre 2026 le pensioni saranno più alte per molti beneficiari, ma non per effetto di un nuovo aumento legato alla rivalutazione. L’adeguamento provvisorio dell’1,4% riconosciuto dall’Inps a gennaio potrebbe infatti coincidere con il dato definitivo dell’inflazione, azzerando così il conguaglio.

Per il resto, l’ultimo cedolino dell’anno, in pagamento martedì 1° dicembre, comprenderà la tredicesima mensilità e potrà includere altre somme, come il bonus da 154,94 euro e la quattordicesima per chi ha maturato i requisiti nella seconda parte dell’anno. Non mancheranno possibili conguagli Irpef, mentre si fermeranno le trattenute per le addizionali regionali e comunali.

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