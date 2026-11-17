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IPA La Lega rinvia Quota 64 a un provvedimento separato, mentre resta aperta la trattativa sul fondo da 850 milioni di euro annui

Quota 64 non entrerà negli emendamenti alla Manovra 2027, ma la Lega conferma l’intenzione di introdurre una nuova possibilità di pensionamento anticipato. Ad annunciare il cambio di programma è stato Claudio Borghi, senatore del partito di Matteo Salvini, che ha indicato la strada di un provvedimento separato. La proposta consentirebbe ai lavoratori di andare in pensione a 64 anni, accettando il ricalcolo dell’assegno interamente con il sistema contributivo. Il rinvio arriva mentre la maggioranza discute anche della rivalutazione delle pensioni e delle risorse da destinare alla previdenza. Per il 2027 è previsto un fondo da 850 milioni di euro, ma la sua destinazione definitiva deve ancora essere stabilita.

Quota 64, perché la Lega rinvia la proposta

La decisione è stata annunciata da Claudio Borghi durante un intervento a Sky TG24. Il senatore ha spiegato che Quota 64 “ci sarà”, ma che, trattandosi di una modifica importante, sarà oggetto di un provvedimento autonomo anziché di un emendamento alla Legge di Bilancio. L’obiettivo della Lega resta introdurre un’uscita volontaria dal lavoro a 64 anni, con il ricalcolo contributivo dell’intero trattamento pensionistico.

Questo sistema tiene conto dei contributi accumulati durante la carriera lavorativa. Per chi ha maturato anche quote di pensione calcolate con il metodo retributivo, il passaggio integrale al contributivo potrebbe comportare un assegno inferiore. Non sono ancora stati definiti i requisiti contributivi, gli eventuali importi minimi della pensione e le condizioni per accedere alla nuova misura.

Pensione anticipata a 64 anni, come funziona ora

Al momento alcuni lavoratori possono scegliere di andare in pensione a 64 anni. La possibilità è aperta a chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996. Nel 2026 i requisiti sono:

almeno 64 anni di età;

almeno 20 anni di contributi effettivi;

un importo della prima rata di pensione non inferiore a tre volte l’assegno sociale.

Per le donne con figli sono previste soglie più basse. La misura può essere utilizzata anche in particolari situazioni da lavoratori con contributi precedenti al 1996, attraverso il computo nella Gestione separata Inps, secondo le condizioni di legge. Dal 2027 i requisiti saliranno a 64 anni e un mese di età, più 20 anni e un mese di contributi. Da tenere presente poi la finestra di tre mesi tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza della pensione.

Pensioni 2027, fondo da 850 milioni

L’articolo 52 del disegno di Legge di Bilancio istituisce un fondo per accompagnare i lavoratori verso la pensione. La dotazione prevista è di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per un totale di 2,55 miliardi. La norma rinvia però a un successivo intervento legislativo la definizione dei beneficiari e delle modalità di utilizzo. Claudio Borghi ha parlato di circa 800 milioni inizialmente disponibili, esprimendo la convinzione che le risorse possano aumentare. La destinazione del fondo resta oggetto di confronto tra gli alleati. Fratelli d’Italia vorrebbe finanziare anche interventi per i lavoratori impegnati in attività usuranti e altre misure sociali.