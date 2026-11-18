Una pensione più favorevole per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. È questa la novità contenuta in una bozza di emendamento alla legge di Bilancio 2027, circolata in ambito ministeriale, che introdurrebbe un meccanismo specifico per il calcolo della componente contributiva dell’assegno previdenziale.
La proposta prevede di applicare un coefficiente di trasformazione più elevato rispetto a quello corrispondente all’età anagrafica effettiva del lavoratore, come se al momento del pensionamento avesse fino a quattro anni in più. Il vantaggio sarebbe introdotto gradualmente, a partire dal 2027, con un primo incremento di due anni.
Pensione Forze dell’ordine, come funziona il nuovo calcolo
La misura proposta interviene sul sistema di calcolo contributivo della pensione, introducendo un meccanismo pensato per riconoscere la specificità delle attività svolte dal personale delle forze di sicurezza e soccorso.
Il principio alla base dell’emendamento è quello di utilizzare, per determinare la quota contributiva dell’assegno, un coefficiente di trasformazione più favorevole rispetto a quello normalmente previsto per l’età anagrafica del dipendente al momento dell’uscita dal servizio. In concreto, il coefficiente verrebbe individuato facendo riferimento a un’età superiore a quella effettiva, fino a un massimo di quattro anni aggiuntivi. Questo significa che un lavoratore potrebbe ottenere una pensione contributiva più elevata rispetto a quella calcolata applicando il coefficiente ordinario.
Per comprendere il meccanismo bisogna ricordare che i coefficienti di trasformazione sono i parametri utilizzati per convertire il montante contributivo accumulato durante la vita lavorativa in una rendita pensionistica annua. Il loro valore aumenta con l’età del pensionamento: a parità di contributi versati, un’età più elevata comporta un coefficiente maggiore e quindi un assegno più alto. La proposta non modifica direttamente i contributi accumulati dal lavoratore, ma interviene proprio sul parametro utilizzato per trasformarli in pensione.
Fino a quattro anni in più: quando scatta l’aumento
La bozza di emendamento prevede un’introduzione progressiva del beneficio. Non tutti i lavoratori potrebbero quindi utilizzare immediatamente il coefficiente corrispondente a quattro anni aggiuntivi. Il calendario indicato nel testo è il seguente:
- 2027-2028: aumento di 2 anni dell’età utilizzata per il calcolo del coefficiente;
- 2029-2031: aumento di 3 anni;
- dal 2032: aumento di 4 anni.
A chi spetta la pensione dedicata
La misura riguarda specifiche categorie di dipendenti pubblici impegnati nei comparti della sicurezza e del soccorso. Secondo la bozza circolata in ambito ministeriale, il nuovo meccanismo interesserebbe il personale che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 2027 appartenente a:
- arma dei Carabinieri;
- corpo unico della Sanità militare;
- forze di polizia;
- corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Il provvedimento punta dunque a riconoscere le caratteristiche particolari di queste professioni, spesso contraddistinte da condizioni operative, responsabilità e requisiti di servizio differenti rispetto a quelli della generalità dei lavoratori. Un aspetto importante riguarda il momento in cui il beneficio verrebbe riconosciuto: il testo fa riferimento al personale che cessa dal servizio dal 2027. Non si tratta quindi di una rivalutazione generalizzata di tutte le pensioni già liquidate, ma di un nuovo criterio di calcolo destinato a operare sulle prestazioni dei lavoratori interessati che andranno in pensione a partire dalla decorrenza indicata.
Le risorse per finanziare la misura
Un altro elemento centrale della proposta riguarda la copertura finanziaria. La relazione illustrativa dell’emendamento indica che le risorse necessarie potrebbero essere reperite attraverso gli stanziamenti resi disponibili, anche a regime, con l’attivazione della cosiddetta clausola di salvaguardia. Il riferimento è alla maggiore flessibilità concessa dall’Unione europea all’Italia per le spese destinate alla difesa, nell’ambito delle nuove regole europee sui conti pubblici.
La possibilità di utilizzare questi margini di bilancio per finanziare anche interventi previdenziali specifici rappresenta un aspetto da seguire durante l’esame parlamentare della manovra. Al momento, tuttavia, si tratta di una proposta contenuta in una bozza di emendamento e non di una disposizione già definitiva. Il testo dovrà essere valutato nel corso dell’iter della legge di Bilancio 2027 e potrà quindi essere modificato prima dell’eventuale approvazione.