Fondo pensione, quanto risparmi di tasse versando entro dicembre

Quanto puoi dedurre nel 2026, come calcolare il risparmio e quando recuperi le tasse: gli esempi per scegliere il versamento senza restare a corto di liquidità.

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Versare altri 1.000 euro nel fondo pensione prima di fine anno può ridurre l’Irpef di 230, 330 o 430 euro. Il risultato dipende dal reddito imponibile e dalla possibilità di dedurre interamente il contributo. Se lo spazio disponibile è quasi esaurito, il beneficio si riduce. Se manca un’imposta da abbattere, può anche azzerarsi.

Quanto risparmi con 500, 1.000 o 2.000 euro

Prima di disporre il bonifico ti serve sapere queste tre info sulla tua situazione economica:

Il primo è il reddito imponibile previsto per il 2026.

Il secondo è quanto hanno già versato, o verseranno entro dicembre, il lavoratore e l’azienda.

Il terzo è la somma che si può destinare alla pensione integrativa conservando denaro sufficiente per le spese e gli imprevisti.

Ricordiamo che il contributo al fondo pensione è deducibile dal reddito. Riduce la base sulla quale viene calcolata l’Irpef, quindi il vantaggio cambia secondo gli scaglioni attraversati dalla deduzione.

Nel 2026 le aliquote sono il 23% fino a 28.000 euro, il 33% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro e il 43% sulla parte superiore a 50.000 euro.

Imponibile prima del versamento aggiuntivo Risparmio Irpef con 500 € Risparmio Irpef con 1.000 € Risparmio Irpef con 2.000 € 25.000 € 115 € 230 € 460 € 29.000 € 165 € 330 € 560 € 40.000 € 165 € 330 € 660 € 60.000 € 215 € 430 € 860 €

Elaborazioni sull’Irpef lorda 2026, ipotizzando versamenti interamente deducibili. Sono esclusi addizionali ed eventuali effetti su detrazioni e altri benefici. L’imponibile indicato è quello prima del contributo aggiuntivo, dopo le deduzioni già considerate.

Il caso da 29.000 euro ci fa capire meglio il meccanismo. Versando 2.000 euro, l’imponibile scende a 27.000 euro. I primi 1.000 euro dedotti fanno risparmiare il 33%, cioè 330 euro; gli altri 1.000 fanno risparmiare il 23%, altri 230 euro. Il totale è 560 euro, anziché i 660 che si otterrebbero applicando il 33% all’intero versamento.

Per usare la tabella occorre partire dall’imponibile fiscale, non dalla RAL. Per un dipendente, l’ufficio paghe può aiutare a stimare il dato di fine anno, includendo mensilità aggiuntive e componenti variabili.

Quanto puoi dedurre ancora nel 2026

Dal periodo d’imposta 2026 il limite ordinario è di 5.300 euro annui, aumentato rispetto ai precedenti 5.164,57 euro. Comprende i contributi personali e quelli del datore di lavoro. Il TFR conferito al fondo resta fuori dal conteggio.

Il calcolo da fare prima del bonifico è quindi 5.300 euro meno i contributi complessivi rilevanti per l’anno, considerando anche quelli ancora previsti.

Contributi personali e aziendali previsti nell’anno, prima dell’aggiunta Spazio residuo Versamento aggiuntivo Quota aggiuntiva deducibile 2.000 € 3.300 € 2.000 € 2.000 € 4.000 € 1.300 € 2.000 € 1.300 € 5.000 € 300 € 1.000 € 300 € 5.300 € 0 € 500 € 0 €

Esempi nel regime ordinario. Esistono disposizioni speciali, fra cui quelle per alcuni lavoratori di prima occupazione successiva al 2006.

Con un imponibile di 40.000 euro e contributi già previsti per 5.000 euro, aggiungere 1.000 euro consentirebbe di dedurne soltanto 300. Il risparmio sulla sola Irpef lorda sarebbe 99 euro, contro i 330 della piena deducibilità.

Vanno sommati anche i versamenti su eventuali altri fondi pensione. Le somme non dedotte devono essere comunicate alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento, per evitarne la tassazione alla prestazione. Per i contributi 2026, la scadenza ordinaria è quindi il 31 dicembre 2027.

Quanti soldi servono oggi e quando recuperi le tasse

Chi effettua un versamento diretto deve avere disponibile l’intero importo. Il vantaggio fiscale viene riconosciuto attraverso la dichiarazione dei redditi successiva; non riduce la somma da bonificare al fondo.

Per un imponibile iniziale di 40.000 euro e piena deducibilità, il confronto è questo.

Versamento da finanziare oggi Risparmio sulla sola Irpef lorda Esborso meno beneficio fiscale 500 € 165 € 335 € 1.000 € 330 € 670 € 2.000 € 660 € 1.340 €

L’ultima colonna aiuta a misurare l’effetto fiscale, senza rappresentare il saldo del conto corrente subito dopo il versamento. Per destinare 2.000 euro al fondo bisogna comunque disporre oggi di 2.000 euro.

I contributi gestiti attraverso il datore di lavoro possono invece beneficiare della deduzione direttamente in busta paga. Quelli già dedotti non devono essere richiesti nuovamente nella dichiarazione.

Chi ha redditi bassi o molte detrazioni deve verificare l’effettiva imposta risparmiabile. Chi percepisce esclusivamente redditi soggetti al regime forfettario non può applicare queste simulazioni all’imposta sostitutiva.

Cosa controllare prima del bonifico di dicembre

Il termine operativo va verificato con il proprio fondo. Occorre conoscere modalità, causale e tempi necessari per attribuire il contributo al 2026, conservando ricevuta e attestazione del versamento.

La decisione deve poi tenere conto della disponibilità futura del denaro. Le anticipazioni seguono condizioni precise. Sono previste fino al 75% per determinate spese sanitarie gravi; dopo otto anni di partecipazione, fino al 75% per acquisto o ristrutturazione della prima casa e fino al 30% per ulteriori esigenze.

Se nei prossimi mesi servono soldi per un trasloco, un’auto o una spesa familiare, il versamento va dimensionato lasciando una riserva disponibile. Vanno valutati anche costi del fondo e comparto d’investimento. Il risparmio fiscale riguarda il versamento attuale; rendimenti e prestazioni hanno una propria tassazione.

La somma utile da aggiungere è quella che trova spazio nella deduzione e nel bilancio familiare. Raggiungere il tetto annuale ha senso soltanto se è compatibile con entrambi.