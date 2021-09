Quanto costa la retta alla Saint Louis School, la scuola “dei vip” di Milano

editato in: da

“+27% di bambini nelle scuole”. “Leo ha già capito che la scuola non fa per lui”. “Non ci si crede. Lui cresce e noi ci facciamo sempre più vecchi”. E ancora: “Il fratellino di tutti… sono emozionato”. Ai post di Fedez e Chiara Ferragni dedicato al primo giorno di scuola del figlio Leo, i commenti spaziano su un ampio ventaglio di toni: c’è chi non manca di fare ironia, chi ne approfitta per la solita frecciatina a una delle coppie più in vista – e più invidiate – d’Italia, chi si immedesima in papà-Fedez e si abbandona a un appunto pieno di tenerezza.

Cosa si vede nello scatto del primo giorno di scuola di Leone Lucia Ferragni

Naturalmente non è mancata la polemica, alla quale Ferragni e Fedez, non è difficile immaginare, avranno ormai fatto il callo: la foto, anzi, le foto in questione sono in realtà due raccolte pubblicate sui rispettivi profili. Su quello di Fedez ci sono tre scatti in tutto: tutti e tre ritraenti il piccolo Leo, in due su tre in presenza del papà rapper. Leo, vezzeggiativo di Leone Lucia Ferragni (il nome completo di Fedez è infatti Federico Leonardo Lucia), esibisce una maglietta bianca con tanto di stemma in blu a strisce bianche e rossa sul petto.

È lo stemma della Saint Louis School, una scuola milanese che potremmo definire esclusiva, sicuramente dal punto di vista della retta, che esclude, in effetti, chi non se la può permettere. È appunto su questo che si è incardinata la più recente – e probabilmente non ultima – polemica dei numerosissimi e attivi hater dei Ferragnez.

Ma insomma, quanto costa la retta della Saint-Louis?

Quanto costa mandare un figlio alla Saint Louis, la scuola del figlio di Fedez

Descritta sul sito ufficiale come una “scuola internazionale di eccellenza in Europa”, l’iscrizione al primo anno della Saint Louis School di Milano costa 2.800 euro. Alla rata di iscrizione va aggiunta però quella per la frequentazione dei corsi annuali, 11.370 euro in tutto da pagare in due rate differenti. Con il passare degli anni, il versamento annuale diventa via via più elevato, fino a raggiungere i 18.170 euro per la scuola secondaria. Neanche la mensa si potrebbe in verità definire a un pezzo popolare: in effetti non è neanche compresa nel prezzo, ma anzi si paga a parte a cominciare da 1.300 euro.

