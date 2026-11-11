Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il valore reale delle pensioni è sceso del 31% dal 2008 a oggi, a parità di contributi versati

Il passaggio al sistema interamente contributivo per le pensioni e il freno a mano sui coefficienti di trasformazione frenano il potere d’acquisto degli italiani da trent’anni.

Questo è il risultato di una simulazione di Italia Oggi. Il risultato è allarmante: a parità di contributi versati e di età di uscita dal lavoro, chi va in pensione oggi incassa un assegno che vale il 31% in meno rispetto a chi si è ritirato vent’anni fa.

Perché i contributi crescono ma l’assegno no

Negli ultimi trent’anni, i contributi versati dai lavoratori si sono rivalutati a un tasso agganciato alla crescita media del Pil che, complessivamente, ha persino battuto l’inflazione. Si parla di un 131% di rivalutazione del montante contro un’inflazione dell’81,8%.

Il capitale previdenziale è quindi cresciuto in teoria. Perché però gli assegni sembrano cristallizzati? La colpa è dei coefficienti di trasformazione. Questo valore, che riduce la percentuale di rendita erogata per ogni anno di vita stimato, viene aggiornato ogni due anni. Quindi, più si alza l’aspettativa di vita generale, più diminuisce la quota di pensione annua spettante, svalutando di fatto il valore reale del montante.

30 anni di crollo del potere d’acquisto

Per comprendere la portata del crollo del potere d’acquisto, la simulazione prende a riferimento un lavoratore che si ritira a 67 anni con un montante contributivo di 400.000 euro, cifra accumulata nel corso di una carriera stabile con una Ral media intorno ai 40.000-45.000 euro, pari a un guadagno netto mensile di circa 2.200-2.500 euro a fine carriera.

Periodo di pensionamento Inflazione di riferimento Ammontare annuo della pensione Differenza Potere d’acquisto 1996 – 2009 – 33.801 euro – – 2025 – 2026 +81,8% (cumulata) 23.329 euro -10.472 euro -31,0% 2027 (stima) +3,2% (annua) 21.372 euro -12.429 euro -36,8% 2028 (stima con nuovi coeff.) Nuovi coefficienti 2028 20.709 euro -13.092 euro -38,7%

Nel 2028 le pensioni scendono del 40%

Ma la discesa non si ferma. Con le proiezioni per il biennio che va dal 2027 al 2028, il calo del potere d’acquisto tenderà verso quota 40%. Insomma, nell’arco di 30 anni le pensioni valgono praticamente la metà, a parità di contributi versati.

In termini concreti, chi smetterà di lavorare nel 2028 con la stessa carriera e lo stesso montante accumulato nel 2009 si ritroverà in tasca oltre 13.000 euro netti all’anno in meno. Una perdita secca che impatta sui consumi e sulla sostenibilità del tenore di vita delle famiglie.

Cosa cambia con la Manovra 2027

A complicare il quadro generale si aggiungono le misure previste dalla nuova legge di Bilancio sul fronte della perequazione. Oltre al calo fisiologico dei coefficienti di trasformazione, l’Esecutivo ha reintrodotto una stretta sulla rivalutazione automatica delle pensioni, articolata su sei fasce di reddito con percentuali di recupero dell’inflazione decrescenti dal 100% fino al 32% per i trattamenti più elevati.

Come confermato dall’Inps, gli adeguamenti immediati a gennaio verranno riconosciuti soltanto agli assegni fino a quattro volte il minimo, mentre per le pensioni di importo superiore gli incrementi verranno accreditati a conguaglio entro la primavera.