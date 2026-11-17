La legge di Bilancio 2027 penalizza il meccanismo di adeguamento al carovita delle pensioni. La rivalutazione piena delle pensioni, fino a cinque volte il minimo, potrebbe però diventare realtà. Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera (FdI), apre all’ipotesi di novità sul tema delle pensioni.
Si dice favorevole alla proposta del sottosegretario Durigon che permetterebbe alla soglia di salire dai 2.447 a poco più di 3.000 euro lordi al mese.
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Come funziona la rivalutazione delle pensioni
La legge di Bilancio 2027 va a modificare il meccanismo di rivalutazione delle pensioni. Per capire a che punto siamo, si deve fare un passo indietro a come funziona oggi il sistema.
Ogni anno le pensioni vengono rivalutate in base all’inflazione. Possono aumentare per compensare la crescita dei prezzi, o diminuire in una fase di decrescita. Quindi se il costo della vita aumenta, per mantenere invariato il potere d’acquisto di un pensionato, l’assegno cresce di pari valore.
La legge però prevede che solo una parte della pensione cresca di questo valore, ovvero fino a quattro volte il minimo INPS. Oltre questa soglia, che oggi corrisponde a 2.447,40 euro lordi mensili, la percentuale diminuisce progressivamente.
Il meccanismo attuale prevede tre scaglioni:
- il 100% dell’adeguamento all’inflazione fino a quattro volte il minimo;
- il 90% sulla parte compresa tra 4 e 5 volte il minimo;
- il 75% sulla parte superiore a cinque volte il minimo.
Per esempio:
se l’inflazione è al 3%, una pensione da 2.000 euro aumenterebbe di 60 euro mensili, mentre una pensione da 3.000 euro vede un aumento del 3% fino a 2.447,40 euro, e un aumento ridotto al 2,7% per la parte restante di 552,60 euro. Nel complesso quindi la pensione crescerebbe di 88,34 euro al mese, anziché 90 euro se il 3% fosse applicato sull’intera somma.
Cosa cambia nel 2027?
La Manovra 2027 vuole sostituire i tre scaglioni con sei fasce. Le pensioni fino a quattro volte il minimo continueranno a ricevere il 100% dell’adeguamento all’inflazione, mentre oltre il calcolo cambia:
- tra 4 e 5 volte il minimo la percentuale scende all’85%;
- tra 5 e 6 volte il minimo scende al 53%;
- tra 6 e 8 volte si arriva al 47%;
- tra 8 e 10 volte il minimo si tocca il 37%;
- per le pensioni superiori a 10 volte il minimo si tocca il 32%.
Un esempio:
una pensione di 3.000 euro rientra nella fascia dell’85%, percentuale applicata a tutti i 3.000 euro e non soltanto alla parte che è sopra la soglia.
Rischio perdite per i pensionati
Fin dall’inserimento del nuovo meccanismo nel testo della legge di Bilancio, sono emerse polemiche sul rischio perdita per i pensionati. UIL Pensionati ha calcolato le stime di questa perdita:
Con un’inflazione ipotetica del 3%, la perdita rispetto al sistema attuale sarebbe di circa 144 euro lordi all’anno per un assegno da 2.500 euro e di 154 euro per uno da 3.000 euro.
E così a salire, fino alle pensioni superiori a 10 volte il minimo, per esempio una pensione da 6.020 euro che arriva a perdere 1.314 euro l’anno.
Le stime dell’ISTAT sulla modifica del meccanismo di rivalutazione confermano che per 3,5 milioni di pensionati ci sarà una perdita media di 510 euro lordi annui.
Rivalutazione al 100%: la proposta
Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, in un’intervista a Repubblica ha aperto alla possibilità di estendere la rivalutazione al 100% anche alle pensioni comprese tra 2.450 e 3.060 euro lordi al mese.
Sulla possibilità di correggere la Manovra, c’è stata apertura anche dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in particolare sul passaggio dai tre scaglioni alle sei fasce di rivalutazione. C’è sempre da capire quante risorse serviranno o andranno perse. Perché con il nuovo meccanismo lo Stato risparmia circa 885 milioni di euro nel 2027, quindi ridurre i tagli significa trovare nuove risorse.