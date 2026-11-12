ANSA Rivalutazione pensioni 2027, l'Inps conferma il calendario: chi rischia di perdere soldi.

La perequazione delle pensioni per il 2027 scatterà regolarmente a partire dalla rata di gennaio per tutti i pensionati, senza slittamenti a marzo per gli assegni più alti. A marzo ci sarà invece il conguaglio. La conferma arriva dall’Inps, tramite un messaggio dell’11 novembre.

Dopo varie indiscrezioni e smentite, il calendario dei pagamenti è dunque salvo. Però resta da capire qualcosa di importante: con le nuove regole inserite nella Manovra 2027, chi percepisce una pensione superiore a quattro volte il minimo subirà un taglio?

Perequazione pensioni, chi subisce tagli all’assegno

In un primo momento si era ipotizzato che gli aumenti per circa 3,6 milioni di pensionati (chi ha un assegno lordo superiore a 2.447,40 euro al mese) potessero slittare di due mesi. L’Inps l’ha escluso: l’adeguamento all’inflazione sarà applicato e visibile già nel cedolino di gennaio 2027 per tutti, come detto. Il dietrofront è giunto all’indomani dell’audizione presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato E poi c’è l’appuntamento di marzo 2027, per l’eventuale conguaglio.

Il vero nodo per i pensionati è il meccanismo di calcolo della perequazione: la Manovra 2027 abbandona il sistema progressivo per scaglioni e introduce sei fasce di rivalutazione applicate sull’intero importo della pensione (prendendo come base il trattamento minimo Inps che è di 611,85 euro):

fino a 4 volte il minimo (fino a 2.447,40 euro lordi) > rivalutazione al 100% (nessun taglio).

tra 4 e 5 volte il minimo (fino a 3.059,25 euro lordi) > rivalutazione all’85%.

tra 5 e 6 volte il minimo (fino a 3.671,10 euro lordi) > rivalutazione al 53%.

tra 6 e 8 volte il minimo (fino a 4.894,80 euro lordi) > rivalutazione al 47%.

tra 8 e 10 volte il minimo (fino a 6.118,50 euro lordi) > rivalutazione al 37%.

oltre 10 volte il minimo (sopra i 6.118,50 euro lordi) > rivalutazione al 32%.

Quanto si perde sull’assegno pensionistico

Uil Pensionati ha calcolato quanto si andrebbe a perdere, ipotizzando un’inflazione al 3% e confrontando il nuovo sistema a importi complessivi con il vecchio metodo a scaglioni (al netto delle clausole di salvaguardia):

Pensione lorda Aumento per

scaglioni Inflazione riconosciuta

sull’intero importo Aumento per importi

complessivi Perdita

mensile Perdita annua su 13

mensilità 1.500 € 45 € 100% 45 € 0,00 € 0,00 € 2.000 € 60 € 100% 60 € 0,00 € 0,00 € 2.500 € 74,84 € 85% 63,75 € 11,09 € 144,17 € 3.000 € 88,34 € 85% 76,50 € 11,84 € 153,92 € 3.500 € 99,86 € 53% 55,65 € 44,21 € 574,73 € 4.000 € 111,11 € 47% 56,40 € 54,71 € 711,23 € 5.000 € 133,61 € 37% 55,50 € 78,11 € 1.015,43 € 6.000 € 156,11 € 37% 66,60 € 89,51 € 1.163,63 € 6.200 € 160,61 € 32% 59,52 € 101,09 € 1.314,17 €

Duro il giudizio espresso da Carmelo Barbagallo, segretario generale Uilp, sul taglio della rivalutazione delle pensioni, con le fasce di perequazione più severe rispetto a quelle ipotizzate:

Peggio di quanto ipotizzato, questi tagli sono insopportabili. Non si deve tagliare la rivalutazione, si devono tagliare le tasse ai pensionati. C’è ancora tempo per ripensarci i pensionati sono 16 milioni e vogliono continuare a dare una mano al Paese.

E l Cida, il sindacato dei dirigenti, calcola per un assegno da 5.500 euro lordi mensili una perdita cumulata dal 2012 di circa 96mila euro. L’equivalente di 17 mensilità nette. Nel solo 2027, viene evidenziato, si stima un’ulteriore perdita di 1.530 euro. Per gli importi più alti si sfiorano i 200mila euro, con altri 3mila euro in meno nel 2027.

Così commenta Stefano Cuzzilla, presidente di Cida: