Arriva lo smartphone arrotolabile allungabile: come funziona

Correva l’anno 2006. Tre anni dopo la presentazione del Motorola Razr, la casa statunitense tentò di nuovo la fortuna con il Rizr. Il nuovo modello non ebbe lo stesso successo, né lo stesso impatto in termini di mercato. Il Razr contribuì a cambiare l’aspetto dei telefonini dell’epoca, con linee futuristiche, ampio schermo e uno spessore minimo. Grazie al suo stile diventò addirittura una pedina di un’edizione del Monopoly.

Il Rizr non venne accolto con altrettanto entusiasmo dal pubblico e non divenne un oggetto del desiderio. Entrò comunque di diritto nell’immaginario popolare di migliaia di utenti in tutto il mondo, e a oggi rimane uno dei cellulari più particolari dell’era che precedette l’avvento degli smartphone. Oggi è pronto a fare il suo ritorno. In versione “arrotolabile“.

Il Motorola Rizr è il primo smartphone arrotolabile allungabile

Al contrario del suo predecessore a conchiglia, infatti, nonostante una linea molto simile, il Motorola Rizr si distingueva per la tastiera a scomparsa, con lo schermo che scivolava verso l’alto. Oggi quello stesso design è stato ripensato con un innovativo schermo che scivola su dei binari. A tre anni dal fortunato remake del Razr in chiave foldable, cioè pieghevole, la versione smartphone del Rizr è pronta a conquistare una fetta di mercato ancora non esplorato: quello dei telefoni rollable, cioè arrotolabili.

Il nuovo Motorola Rizr avrà uno schermo da 5″, con un rapporto di 15:9, che potrà estendersi meccanicamente fino a 6,5″, con un rapporto di 22:9, in base alle esigenze e alle applicazioni aperte. Quando sarà arrotolato, invece, si dividerà in due, fornendo uno schermo secondario, come quello già presente nella maggior parte dei foldable di nuova generazione.

Il dispositivo è stato presentato in anteprima al Mobile World Congress 2023 che si sta tenendo in questi giorni a Barcellona, in Spagna, ma si tratta per il momento solo di un concept. In un momento di crisi del settore, infatti, le aziende tecnologiche stanno puntando sui prototipi da presentare al pubblico e da commercializzare solo dopo un’effettiva risposta positiva della potenziale clientela. Difficile sapere dunque quando sarà disponibile nei negozi.

Le alternative al Motorola Rizr: i migliori smartphone foldable

In attesa di avere tra le mani il primo telefono arrotolabile e allungabile, gli appassionati di telefonia possono sempre puntare su uno smartphone diverso dal solito, approfittando delle super offerte e del programma di spedizione gratuite di Amazon Prime, a cui iscriversi gratuitamente cliccando qua.

Un’idea potrebbe essere quella di testare le funzioni del nuovo Motorola Rizr acquistando un Motorola Razr. Il modello 2022, nuovo top di gamma, ha uno schermo da ben 6,7″, nonostante le dimensioni compatte dovute al suo essere pieghevole. La vera chicca di questa versione è il display esterno da ben 2,7″, che permette di accedere in modo veloce a una vasta gamma di funzioni e app.

In esclusiva su Amazon è possibile acquistare anche il nuovo Oppo Find N2, tra i migliori foldable del 2023 per il suo rapporto qualità-prezzo. Con il doppio display da 6.8″ e da 3.26″, è un ottimo dispositivo per i consumatori più esigenti.

Arrivato ormai a un prezzo davvero competitivo, c’è poi il Samsung Galaxy Z Flip 4, un vero gioiellino della tecnologia che ha contribuito a lanciare la moda degli smartphone pieghevoli, di cui vi abbiamo parlato qua. Un telefono di fascia alta a un prezzo simile è davvero imperdibile.

