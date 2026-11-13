Pensioni, l’Ape Sociale esclude i contributivi puri: chi sono e perché l’Inps respingerà le domande

Dall'anticipo pensionistico noto come Ape Sociale sono esclusi i lavoratori col primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995

ANSA

Chiarimenti Inps sul fronte pensioni: l’Ape Sociale esclude i contributivi puri, ovvero coloro che hanno il primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995.

L’istituto previdenziale si è espresso tramite il messaggio n. 3694 del 12 novembre 2026. La precisazione arriva dopo un’interlocuzione con il Ministero del Lavoro.

Perché l’Ape Sociale è preclusa ad alcuni lavoratori

La questione riguarda anche il futuro del particolare anticipo pensionistico noto come Ape Sociale, che la Manovra 2027 prevede di prorogare fino al 31 dicembre del prossimo anno. Nonostante la proroga, per alcuni lavoratori la possibilità di accedere all’indennità rimane preclusa. L’Inps ha già aggiornato le procedure informatiche per impedire l’accoglimento delle domande presentate dai contributivi puri.

Per i contributivi puri, dunque, raggiungere i 67 anni non basta per ottenere la pensione: è necessario anche che l’importo dell’assegno previdenziale sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale, una soglia che viene rivalutata ogni anno. Se il trattamento maturato non raggiunge questo valore minimo, il lavoratore non può andare in pensione a 67 anni.

La normativa prevede comunque una seconda possibilità: la pensione di vecchiaia a 71 anni, con almeno cinque anni di contribuzione effettiva. In questo caso non è necessario raggiungere l’importo minimo previsto per l’uscita a 67 anni. È proprio il rapporto tra queste due regole a determinare l’esclusione dall’Ape Sociale.

Come spiega l’Inps nel suo messaggio, l’indennità cessa quando il beneficiario raggiunge il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni, con i successivi adeguamenti alla speranza di vita (nel 2027 sale a 67 anni e un mese, nel 2028 sale a 67 anni e tre mesi).

La norma che disciplina l’Ape Sociale, tuttavia, non prevede che il pagamento possa proseguire fino ai 71 anni, età alla quale i contributivi puri possono accedere alla pensione senza dover rispettare il requisito dell’importo minimo.

Si creerebbe così una situazione particolare: un lavoratore potrebbe perdere il diritto all’Ape Sociale a 67 anni senza avere ancora i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia.

Così specifica l’Inps nel messaggio n. 3694:

Conseguentemente, se alla cessazione dell’Ape sociale per raggiungimento del requisito anagrafico previsto dal comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, il citato importo soglia non fosse raggiunto, non spetterebbe la pensione di vecchiaia e, in assenza di una specifica disposizione normativa che lo preveda, l’Ape sociale non potrebbe essere prolungata fino al compimento di 71 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita. Pertanto, contrariamente alle finalità dell’Ape sociale, scaturirebbe un periodo in cui non risulterebbe percepito né il beneficio in argomento né il trattamento pensionistico.

Ape Sociale, chi ne ha diritto

L’Ape sociale è riservata a quattro categorie di lavoratori:

disoccupati;

caregiver;

invalidi civili;

lavoratori gravosi.

Affinché venga garantito l’accesso all’anticipo pensionistico, ciascuna categoria deve rispettare specifici requisiti. Per le donne è previsto uno sconto contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.

Colf e badanti

E, relativamente all’Ape Sociale, c’è una novità positiva specifica per i lavoratori domestici: l’Inps ha stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro di colf e badanti a seguito del decesso del datore di lavoro può essere equiparata a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La conseguenza: colf e badanti che perdono il lavoro per la morte della persona assistita possono accedere all’Ape Sociale, purché siano in possesso di tutti gli altri requisiti di legge. Lo stesso principio viene applicato anche al beneficio per i lavoratori precoci.