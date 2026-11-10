Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Con la proroga fino al 2027 l’uscita anticipata resta possibile ma l’età minima sale di un mese. Cosa sapere sull'Ape sociale riconosciuta dall'Inps

L’Ape sociale potrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2027, ma con un aumento dell’età minima per accedere al beneficio. Il disegno di Legge di Bilancio 2027 prevede infatti il passaggio dagli attuali 63 anni e 5 mesi a 63 anni e 6 mesi. La misura continua a essere destinata a quattro categorie di lavoratori che si trovano in particolari condizioni personali o professionali.

Restano differenziati i requisiti contributivi, mentre l’indennità erogata dall’INPS può raggiungere 1.500 euro lordi al mese. La proroga è contenuta nell’articolo 51 della Manovra, ancora all’esame del Parlamento. Per chi possiede i requisiti nel 2026, invece, resta aperta l’ultima finestra per presentare domanda, con scadenza il 30 novembre 2026.

Pensione anticipata, l’età sale a 63 anni e 6 mesi

L’Ape sociale è un’indennità economica che accompagna alcune categorie di lavoratori fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione. Non si tratta quindi di una vera pensione anticipata, ma di un sostegno temporaneo finanziato dallo Stato e corrisposto dall’INPS entro i limiti delle risorse disponibili. Secondo il disegno di Legge di Bilancio, dal 2027 l’età minima aumenterebbe di un mese, arrivando a 63 anni e 6 mesi.

Per accedere alla prestazione è inoltre necessario non essere già titolari di una pensione diretta, in Italia o all’estero. L’indennità termina quando il beneficiario raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia oppure per un altro trattamento pensionistico anticipato.

Chi può andare in pensione anticipata nel 2027

Le categorie ammesse resterebbero quattro, con requisiti contributivi differenti. I disoccupati devono aver perso involontariamente il lavoro, oppure averlo lasciato per giusta causa o nelle altre condizioni previste dalla legge. Devono avere almeno 30 anni di contributi e aver esaurito l’eventuale indennità di disoccupazione spettante. I caregiver possono accedere alla misura se assistono da almeno sei mesi il coniuge o un familiare convivente con disabilità grave. Anche in questo caso sono richiesti 30 anni di contributi. Gli invalidi civili devono avere una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta pari almeno al 74% e almeno 30 anni di versamenti contributivi.

I lavoratori impiegati in attività gravose devono aver svolto le mansioni previste dalla normativa per almeno sette anni negli ultimi dieci oppure sei negli ultimi sette. Servono generalmente 36 anni di contributi, ridotti a 32 per alcune professioni, tra cui gli operai edili e determinati lavoratori del settore ceramico. Per le lavoratrici madri è prevista una riduzione dei contributi richiesti di 12 mesi per figlio, fino a un massimo di due anni.

Quanto spetta con l’Ape sociale e come fare domanda

L’importo dell’indennità viene calcolato sulla base della pensione maturata al momento dell’accesso, ma non può superare 1.500 euro lordi mensili. Il pagamento avviene per dodici mensilità, senza tredicesima. Durante il periodo di percezione non vengono riconosciuti contributi figurativi. La cosiddetta pensione anticipata non è cumulabile con redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo. L’unica eccezione riguarda il lavoro autonomo occasionale, consentito entro 5.000 euro lordi annui.

Chi intende accedere al beneficio con i requisiti attualmente in vigore deve rispettare la scadenza del 30 novembre 2026. Si tratta dell’ultima finestra annuale, dopo quelle del 31 marzo e del 15 luglio.

La procedura prevede prima la richiesta di verifica delle condizioni di accesso e successivamente la domanda per ottenere l’indennità. Chi ha già maturato tutti i requisiti può presentare contemporaneamente entrambe le istanze. La richiesta può essere inviata attraverso il portale INPS oppure con l’assistenza di un patronato.