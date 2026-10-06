ExtraTime 2026, da startup competition a programma di innovazione per la football e sport industry

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123RF SFS26 | Extra Time

Torna ExtraTime, la startup competition del Social Football Summit. Per l’edizione 2026 il format cresce e diventa un programma articolato che coinvolge università, studenti, startup e aziende della sport industry. La finale si terrà il 10 novembre all’Allianz Stadium di Torino. Nato nel 2018 come prima startup competition dedicata all’industria del calcio, ExtraTime ha raccolto in questi anni oltre 300 candidature e selezionato più di 60 startup, molte delle quali dall’estero: nell’edizione 2025 i finalisti arrivavano da Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi, Belgio e Portogallo.

“Siamo partiti con una pitch competition, oggi abbiamo un programma ampio e strutturato. Una startup non ha bisogno solo di un palco. Deve incontrare le persone giuste, capire come ragiona un club, ricevere feedback da chi conosce il mercato. Per questo abbiamo costruito un percorso su più livelli: scouting, formazione, visibilità e accesso al mercato”

dichiara Vincenzo Filetti, partner di Theorema e responsabile della startup competition.

Un programma articolato su quattro linee

Il format 2026 si sviluppa su quattro iniziative collegate tra loro: l’Innovation Tour nelle università italiane, una call rivolta agli studenti, una competition internazionale per startup e l’Innovation Day del 10 novembre all’Allianz Stadium, con due pitch competition, panel tematici e un’area espositiva.

“L’Innovation Day è il momento in cui tutto si incontra. Innovatori, aziende, investitori e stakeholder dello sport nello stesso luogo, durante un evento che riunisce oltre 3.000 partecipanti, più di 250 speaker e oltre 150 tra club e leghe. Il passo successivo sarà quello di uno startup studio e di un acceleratore verticale”

spiega Filetti.

L’Innovation Tour, il pilastro del programma

La principale novità è il consolidamento dell’Innovation Tour, che porta ExtraTime nei principali atenei italiani con un format che prevede la presentazione del programma, le testimonianze di manager e opinion leader e gli interventi delle startup alumni delle edizioni precedenti.

La prima tappa si è svolta a Caserta, all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e poi il workshop di giugno al We Make Future su “sportTech e innovazione”, gli incontri con gli studenti a La Sapienza di Roma, al Rome City Institute, durante la Rome Future Week e infine all’Università La Cattolica di Milano.

“Vogliamo avvicinare gli studenti a un’industria che spesso conoscono solo da tifosi. Il calcio è invece un laboratorio straordinario: le soluzioni che funzionano qui possono essere estese a tutto lo sport. Nelle università troviamo competenze, idee e una sensibilità verso i nuovi linguaggi che il settore deve saper intercettare”

sottolinea Filetti.

La call per studenti e startup

La call per gli studenti è rivolta a universitari, dottorandi e assegnisti di ricerca degli atenei italiani, in team da due a sei componenti. Non è necessario aver costituito un’impresa. Le proposte devono rientrare in uno dei quattro ambiti tematici: sport e futuro della società; next generation fan; tecnologie e performance; gamification e sport.

La competition internazionale si rivolge invece a startup e aziende, in Italia e all’estero, con soluzioni applicabili al calcio e alla sport industry, con l’obiettivo di sostenerne la crescita e il posizionamento sul mercato.

“Il Social Football Summit non è più soltanto un evento, ma una piattaforma internazionale capace di connettere i protagonisti e le idee più innovative della football industry”

dichiara Gianfilippo Valentini, founder del Social Football Summit e CEO di Go Project e Social Media Soccer.

“L’intelligenza artificiale e i dati, la performance e la prevenzione degli infortuni, i media digitali, la sostenibilità e il fan engagement sono i trend che guidano l’innovazione. Il pubblico più giovane non vuole solo guardare: vuole partecipare, creare, condividere. Chi riesce a intercettare questo cambiamento ha uno spazio enorme”

aggiunge Filetti.

Come candidarsi

Le candidature sono aperte fino al 20 ottobre 2026 alle ore 18:00 e si presentano compilando il form online. La selezione, a cura di Theorema, Social Media Soccer e di una giuria di esperti, si concluderà entro il 29 ottobre, mentre il 10 novembre si terrà la challenge finale all’Allianz Stadium di Torino, durante il Social Football Summit.

“Il nostro invito è semplice: candidatevi. Che siate un team di studenti con un’idea o una startup pronta a crescere, ExtraTime è il posto giusto per giocare la vostra partita”

conclude Filetti.

Qui il link per le candidature

Informazioni: startup@socialfootballsummit.com