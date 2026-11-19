Il rapporto del sindacato fotografa compensi insufficienti per co.co.co. e professionisti senza albo, tra contributi persi e tutele assenti

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123RF Oltre 700.000 autonomi con redditi bassi e pensioni quasi impossibili.

Nidil-CGIL ha pubblicato un’analisi della situazione delle partite IVA e dei collaboratori, che parla di “ancora grave emergenza reddito e pensione”. Sono oltre 700.000, scrivono, gli autonomi con “redditi lordi poveri e pensioni da fame”. Per il sindacato il Governo si è occupato, e continua a farlo, solo degli autonomi di “serie A”, cioè quelli che guadagnano oltre 7.000 euro al mese.

L’analisi del sindacato invece considera i conti dei collaboratori esclusivi, co.co.co. e di varie tipologie di impiegati nel privato e nel pubblico, come gli operatori dei call center o le maestre d’asilo, professionisti con partita IVA esclusivi e non iscritti a ordini professionali. Per questi e altri ancora, scrivono, i compensi sono inadeguati e le prestazioni sociali deboli o negate. In questo modo le pensioni rischiano di essere, concludono, impossibili.

Redditi bassi per 700.000 autonomi

Nidil-CGIL ha realizzato un’analisi della situazione degli autonomi in Italia. Mentre la legge di Bilancio si è concentrata sui professionisti con redditi oltre gli 85.000 euro annui, il sindacato denuncia il mancato interesse verso gli oltre 700.000 autonomi con redditi lordi poveri.

Per lavoratori parasubordinati (circa 209.000) e partite IVA individuali (460.000), ai quali si possono aggiungere collaboratori sportivi (70.000), il futuro pensionistico è definito “impossibile”. I redditi, secondo l’analisi, rimangono insufficienti per una vita dignitosa e le conseguenze sono pensioni definite “da fame”.

Quando si parla di compensi inadeguati, i dati riportati sono relativi al 2025:

collaboratori esclusivi (uomini) hanno percepito compensi per 8.800 euro;

collaboratori esclusivi (donne) hanno percepito compensi per 7.123,87 euro;

collaboratori esclusivi (giovani) hanno percepito compensi intorno ai 5.730 euro;

professionisti con partita IVA (uomini) hanno percepito mediamente 18.187 euro;

professionisti con partita IVA (donne) hanno percepito mediamente 15.800 euro;

professionisti con partita IVA (under 35) hanno percepito mediamente 14.400 euro;

collaboratori sportivi (uomini) hanno percepito compensi per 7.108 euro;

collaboratori sportivi (donne) hanno percepito compensi per 5.969 euro;

collaboratori sportivi (giovani) hanno percepito compensi per 6.869 euro.

Prestazioni sociali troppo deboli o negate

Dietro la condizione di povertà lavorativa, quindi i redditi troppo bassi per vivere dignitosamente, secondo il sindacato ci sarebbero prestazioni sociali deboli o negate. Il 31% dei collaboratori esclusivi, si legge, è contribuente netto, cioè nonostante il versamento di contributi non riesce ad accreditare neanche un mese pieno all’anno.

Raggiunge 12 mesi di contribuzione solo il 12% del totale, per i giovani si scende al 7,4% e per le donne a circa l’8,7%. E tra i professionisti con partita IVA esclusiva, i contribuenti netti sono circa 40.000, di cui 20.000 donne e 13.000 under 35. Raggiunge l’anno pieno di contribuzione solo il 34,9%, di cui il 56% sono uomini.

Pensioni per le partite IVA quasi impossibili

I redditi bassi hanno delle conseguenze sulle pensioni future. Nell’ipotesi di un collaboratore esclusivo:

con un anno pieno di contribuzione ci vorrebbero almeno trent’anni di contribuzione appena per andare in pensione a 67 anni e con soli 864 euro di pensione.

Un’ipotesi definita irrealistica dallo stesso elaborato dell’Osservatorio Pensioni CGIL, che evidenzia come nella realtà di oggi, con i redditi del 2025 e le soglie previste per legge, solo gli uomini con quarant’anni di attività potranno raggiungere il diritto a pensione e comunque con importi che andrebbero da 692 euro a 64 anni fino a un massimo di 885 euro a 71 anni.

Un discorso non dissimile vale per i professionisti con partita IVA esclusiva. Il sindacato spiega infatti che l’unica via realistica di accesso alla pensione per la stragrande maggioranza dei parasubordinati resta quindi l’uscita a 71 anni o più, visto l’adeguamento all’aspettativa di vita. In ogni caso l’assegno sarà modesto e lontano dai livelli di vita considerati dignitosi.

Le soluzioni proposte

L’analisi propone alcune possibili soluzioni, come far pagare il giusto compenso alle imprese attraverso la definizione di un equo compenso minimo non inferiore a quanto previsto per le medesime figure professionali dalla contrattazione collettiva nazionale.

Un’altra ipotesi è quella di eliminare il differenziale contributivo pareggiando le aliquote pagate da dipendenti e parasubordinati: oggi infatti i collaboratori pagano quasi il 2% in più rispetto ai subordinati, ovvero l’11% contro il 9,19%, a vantaggio delle imprese che possono così risparmiare. E poi c’è l’ultimo tassello, quello dell’accesso alle prestazioni sociali che dovrebbe essere garantito, scrivono, a tutti i lavoratori attraverso ammortizzatori sociali universali e che coprano in maniera equa e adeguata il rischio di disoccupazione e altri eventi come malattia e maternità.

L’ultimo passaggio è quello di una pensione contributiva di garanzia che assicuri anche a chi è costretto a lavorare in modo discontinuo e con redditi bassi una futura vita dignitosa.