Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

123RF Inps: nessuna pensione ferma nel 2027

Le pensioni saranno rivalutate per tutti già dalla rata di gennaio 2027, senza distinzioni di importo. Con un messaggio pubblicato l’11 novembre, l’Inps ha chiarito che l’aumento sarà visibile subito nel cedolino di inizio anno, anche per chi riceve un assegno superiore a quattro volte il trattamento minimo. Marzo resta una data da segnare sul calendario, ma solo per l’eventuale conguaglio delle differenze.

La precisazione arriva dopo giorni di polemiche. Durante un’audizione parlamentare sulla legge di Bilancio erano emerse indicazioni diverse, secondo cui gli incrementi per le pensioni più alte sarebbero potuti slittare di due mesi. Un’ipotesi che avrebbe riguardato circa 3,6 milioni di pensionati, con assegni lordi mensili a partire da 2.447,40 euro, già penalizzati dalle nuove percentuali di indicizzazione previste dalla Manovra.

L’Istituto ha escluso questo scenario. Gli importi saranno aggiornati dalla prima mensilità dell’anno, mentre gli eventuali aggiustamenti successivi scatteranno solo se il Parlamento modificherà le regole sulla perequazione durante l’esame della Manovra. Ecco cosa cambia da gennaio, perché potrebbe servire un conguaglio e chi rischia di vedersi correggere l’importo.

Rivalutazione pensioni 2027, cosa cambia da gennaio

“L’INPS applicherà la perequazione delle pensioni dalla rata di gennaio 2027. L’aumento sarà riconosciuto subito e sarà visibile nel cedolino di tutti i pensionati, compresi quelli con trattamenti superiori a quattro volte il minimo”. Così scrive l’Istituto nazionale di previdenza sociale in un messaggio pubblicato l’11 novembre 2026, dopo che durante un’audizione parlamentare sulle misure della legge di Bilancio erano emerse indicazioni differenti sulle tempistiche.

In un primo momento, l’Istituto aveva prospettato l’applicazione immediata della rivalutazione soltanto per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo. Per gli assegni di importo superiore, invece, il riconoscimento degli incrementi sarebbe potuto slittare a marzo 2027. Questa ipotesi aveva sollevato diverse critiche, soprattutto perché avrebbe coinvolto circa 3,6 milioni di pensionati, con assegni lordi mensili a partire da 2.447,40 euro. Si sarebbe trattato, inoltre, di una doppia penalizzazione: da una parte il possibile ritardo nell’accredito degli aumenti, dall’altra una minore rivalutazione rispetto all’inflazione a causa delle nuove percentuali di indicizzazione.

Con una successiva precisazione, l’Inps ha però escluso questa possibilità. L’adeguamento sarà applicato già dalla rata di gennaio anche alle pensioni superiori a quattro volte il minimo. Nessun assegno, quindi, resterà senza rivalutazione nei primi mesi del 2027.

Conguaglio a marzo 2027, perché potrebbe essere necessario

La precisazione dell’Inps riguarda anche il sistema di pagamento degli eventuali arretrati e delle differenze. L’Istituto ha spiegato che gli importi saranno aggiornati a partire dalla prima mensilità dell’anno, mentre gli eventuali conguagli saranno effettuati successivamente.

Il motivo è legato ai tempi di elaborazione delle pensioni. La lavorazione della rata di gennaio, infatti, viene avviata con anticipo rispetto all’inizio dell’anno e gli importi devono essere determinati prima che tutte le disposizioni della legge di Bilancio siano definitivamente recepite.

La questione riguarda soprattutto le nuove modalità di calcolo della perequazione, che sono ancora oggetto di confronto parlamentare. Se durante l’esame della Manovra dovessero essere introdotte modifiche, l’Inps provvederebbe a correggere gli importi attraverso un conguaglio. Marzo rappresenta quindi la finestra temp orale indicata per sistemare le eventuali differenze, non il momento in cui inizierà la rivalutazione per una parte dei pensionati.