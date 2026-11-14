ANSA Pensioni, l'Inps recupera la quattordicesima non dovuta.

Ennesime novità sul fronte pensioni, e non buone per alcuni: l’Inps si prepara a recuperare somme pagate in più ad alcuni pensionati nel corso del 2024. I primi conguagli scatteranno con le pensioni di dicembre 2026 e riguarderanno chi ha ricevuto una quattordicesima senza averne diritto. Da gennaio 2027 toccherà invece ad alcuni titolari di pensione ai superstiti, per i quali saranno recuperati gli importi risultati non dovuti dopo le verifiche sui redditi.

Le trattenute, per chi ha incassato somme non spettanti o maggiorazioni eccessive, potranno proseguire fino a 60 mesi, con una decurtazione mensile che non potrà superare un quinto della pensione. Ma intanto si apre un’altra scadenza per i pensionati: con il messaggio 3697 del 12 novembre 2026, l’Inps ha avviato la campagna Red 2026, chiedendo ai beneficiari interessati di comunicare i redditi percepiti nel 2025. Per trasmettere le dichiarazioni reddituali e quelle di responsabilità ci sarà tempo fino al 1° marzo 2027.

Pensioni, da dicembre 2026 i recuperi Inps

Il primo appuntamento riguarda i pensionati iscritti alla Gestione pubblica che hanno ricevuto nel 2024 prestazioni collegate al reddito riconosciute in via provvisoria.

Con il messaggio 2608 dell’11 agosto, l’Inps aveva comunicato la conclusione delle verifiche reddituali. I controlli hanno interessato in particolare due prestazioni: la quattordicesima e le pensioni ai superstiti, per quanto riguarda i limiti di cumulabilità con altri redditi.

L’Istituto ha confrontato le informazioni utilizzate per attribuire provvisoriamente le somme con i redditi effettivamente dichiarati dai beneficiari e disponibili nelle proprie banche dati. Quando dal confronto è emerso che gli importi riconosciuti non spettavano, è stato quantificato il debito da recuperare.

Il calendario, come detto, prevede due momenti. Per riepilogare:

a dicembre 2026 partono i recuperi delle somme indebitamente percepite attraverso la quattordicesima;

a gennaio 2027 iniziano le trattenute per alcuni titolari di pensione ai superstiti che hanno superato i limiti di cumulabilità previsti.

Trattenute sulla pensione fino a 60 rate

Per chi deve restituire le somme ricevute in eccesso, l’Inps prevede la possibilità di una restituzione rateizzata. Il debito potrà essere suddiviso in un massimo di 60 rate mensili. La trattenuta applicata direttamente sul cedolino non potrà comunque superare un quinto dell’importo mensile della pensione. La durata del piano e l’importo delle singole rate dipenderanno dalla posizione debitoria del pensionato.

Comunicazione Inps e richiesta di riesame

I pensionati interessati dai recuperi riceveranno una comunicazione individuale attraverso la Pec oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella comunicazione saranno indicati l’importo del debito accertato e le modalità con cui l’Inps procederà alla restituzione delle somme.

Dalla notifica partiranno inoltre 30 giorni di tempo per rivolgersi alla sede territoriale competente e chiedere il riesame della propria posizione. Per contestare il recupero sarà necessario presentare la documentazione utile allo scopo, così da dimostrare che i dati reddituali utilizzati dall’Istituto non sono corretti o che le somme erano effettivamente spettanti.

Campagna Red 2026

Con il messaggio 3697 del 12 novembre 2026, l’Istituto ha annunciato l’avvio della campagna Red ordinaria 2026. I pensionati interessati dovranno comunicare i redditi percepiti nel corso del 2025. La dichiarazione serve a verificare che continuino a sussistere i requisiti economici per ricevere determinate prestazioni, oppure per mantenerne l’importo.

Per specifiche prestazioni, l’Inps può richiedere anche le informazioni economiche del coniuge e degli altri familiari che rientrano nel nucleo reddituale.

Le comunicazioni vanno trasmesse tramite:

area personale MyInps;

app IO;

app Inps Mobile;

servizio Consulente digitale delle pensioni.

Chi non riesce a fare da solo, può sempre rivolgersi a terzi (Caf, patronato, consulente di fiducia). La scadenza da ricordare è il 1° marzo 2027.