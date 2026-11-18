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ANSA Matteo Salvini

La sfida sulle pensioni non ha fine per Matteo Salvini. Il vicepremier ha annunciato che Quota 64 partirà già nel 2027. Stando al progetto della Lega, si potrà lasciare il lavoro a 64 anni e con 36 di contributi, invece di aspettare le 67 candeline.

Salvini ha già una risposta anche sul finanziamento della misura: nel mirino c’è il contributo chiesto alle banche nella legge di Bilancio. Proprio in questa, però, di Quota 64 non c’è neanche l’ombra: è previsto soltanto un fondo generico da 850 milioni l’anno.

Quota 64: l’annuncio di Salvini

Il segretario della Lega si è così espresso in un video diffuso dal partito:

“In pensione a 64 anni già dal 2027, grazie al contributo miliardario che abbiamo chiesto e ottenuto dalle banche. (…) Supereremo la legge Fornero già dall’anno prossimo permettendo a decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori di andare in pensione non più a 67 ma a 64 anni”.

L’annuncio è arrivato dopo una riunione con il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il responsabile economico della Lega Alberto Gusmeroli, relatore della Manovra. Il partito assicura quindi che nella legge di Bilancio “ci sarà la copertura finanziaria necessaria” per avviare la misura già dal prossimo anno.

Cosa prevede la Manovra

Nel testo attuale della legge di Bilancio c’è l’articolo 52, che istituisce presso il ministero del Lavoro un fondo da 850 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. La norma, però, non fissa né un’età di pensionamento né un numero minimo di contributi.

Quelle risorse sono destinate genericamente a una misura di sostegno all’uscita dal mercato del lavoro, anche per persone in difficoltà, e non escludono interventi sugli ammortizzatori sociali. Di fatto, il fondo potrebbe servire ad accompagnare alla pensione lavoratori fragili o senza altre tutele, senza tradursi necessariamente in un diritto individuale all’uscita anticipata.

La proposta della Lega e i nodi da sciogliere

La proposta della Lega è diversa: consentire la pensione a 64 anni con 36 anni di contributi. La somma dei due requisiti fa 100, come la vecchia Quota 100, che però prevedeva 62 anni di età e 38 di contributi. Durigon parla di una platea potenziale di decine di migliaia di lavoratori.

Restano però da definire diversi aspetti decisivi: