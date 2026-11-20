Ultimi giorni per richiedere il riconoscimento dei requisiti dell'Ape Sociale. L'Inps chiarisce l'esclusione dei contributivi puri e le condizioni per colf e badanti

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iStock Ape Sociale 2026, domande Inps entro il 30 novembre. I requisiti, i contributivi puri esclusi e le novità sulla proroga delle pensioni nel 2027

Si avvicina la scadenza del 30 novembre 2026 per presentare la domanda di riconoscimento dei requisiti dell’Ape Sociale. I lavoratori interessati hanno ancora pochi giorni per richiedere all’Inps la verifica delle condizioni necessarie per accedere all’anticipo pensionistico. Intanto, con il messaggio n. 3694 del 12 novembre, l’Istituto ha chiarito quali lavoratori possono beneficiare della misura e quali restano esclusi. La principale novità riguarda i cosiddetti contributivi puri, per i quali è stato disposto il blocco delle domande. Il disegno di Legge di Bilancio 2027 prevede inoltre la proroga dell’Ape Sociale fino al 31 dicembre 2027, con un adeguamento del requisito anagrafico.

Ape Sociale 2026, domanda entro il 30 novembre: cosa succede dopo

Lunedì 30 novembre 2026 rappresenta l’ultima finestra utile per richiedere il riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape Sociale per l’anno in corso, le precedenti scadenze erano fissate al 31 marzo e al 15 luglio. Le domande presentate entro novembre saranno esaminate dall’Inps in base alle risorse finanziarie ancora disponibili. Per questa ultima finestra, quindi, l’accoglimento è subordinato anche alla disponibilità dei fondi. La richiesta di verifica dei requisiti è distinta dalla domanda per ottenere materialmente l’indennità. Chi possiede già tutti i requisiti può presentare contemporaneamente entrambe le domande, evitando di perdere eventuali mensilità spettanti.

Chi può richiedere l’Ape Sociale

L’Ape Sociale è un’indennità riconosciuta a determinate categorie di lavoratori che si trovano in condizioni di particolare difficoltà. Nel 2026 il requisito anagrafico è fissato a 63 anni e 5 mesi. Gli anni di contributi necessari cambiano in base alla situazione personale. La misura interessa:

disoccupati che hanno terminato di percepire gli ammortizzatori sociali, con almeno 30 anni di contributi

caregiver che assistono da almeno sei mesi un familiare con disabilità grave, con almeno 30 anni di contributi

persone con invalidità civile pari almeno al 74%, con almeno 30 anni di contributi

lavoratori impegnati in attività gravose, generalmente con almeno 36 anni di contributi, ridotti a 32 per alcune categorie

Devono inoltre essere rispettate le condizioni specifiche previste dalla normativa per ciascun gruppo.

Ape Sociale, l’Inps esclude i contributivi puri: cosa significa

Con il messaggio n. 3694 del 12 novembre 2026, l’Inps ha recepito le indicazioni del Ministero del Lavoro sull’accesso alla misura. Il chiarimento riguarda i lavoratori il cui primo contributo previdenziale è stato accreditato dopo il 31 dicembre 1995. Questi soggetti, definiti contributivi puri, hanno una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo. Secondo l’interpretazione ministeriale, non possono attualmente accedere all’Ape Sociale, anche se possiedono i requisiti anagrafici e contributivi richiesti.

La ragione riguarda le regole della pensione di vecchiaia: per i contributivi puri, il pensionamento all’età ordinaria richiede anche il raggiungimento di un importo minimo. In mancanza di tale soglia, la pensione può essere ottenuta più tardi, secondo le condizioni previste dalla legge. L’Ape Sociale, invece, non può essere prolungata fino a quel momento. L’Inps ha aggiornato le procedure informatiche per impedire l’accoglimento di queste domande, in attesa degli ulteriori approfondimenti normativi annunciati dall’Istituto.

Colf e badanti, quando la morte del datore di lavoro dà diritto all’Ape Sociale

Lo stesso messaggio introduce un chiarimento per i lavoratori domestici. La cessazione del rapporto di lavoro per morte del datore può essere equiparata a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Colf e badanti che perdono l’impiego per questa ragione possono quindi accedere all’Ape Sociale come disoccupati, purché rispettino tutti gli altri requisiti. La stessa interpretazione si applica anche al beneficio previdenziale per i lavoratori precoci.