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iStock Donna in pensione

La Manovra 2027 non riapre Opzione Donna. Il canale di uscita anticipata riservato alle lavoratrici, già ristretto negli ultimi anni, non è stato prorogato e resta accessibile unicamente a chi ha maturato i requisiti necessari entro il 31 dicembre 2024. Per tutte le altre servono strade diverse.

Le alternative ci sono, ma ognuna ha requisiti e costi diversi. Parliamo ad esempio della pensione anticipata ordinaria, che per le donne richiede un anno di contributi in meno rispetto agli uomini. C’è poi l’Ape sociale, fino ad arrivare agli sconti previsti per le madri nel sistema contributivo.

Opzione Donna, chi può ancora usarla

Opzione Donna non è però sparita del tutto. Con la cristallizzazione dei requisiti, infatti, si può ancora presentare domanda, a patto di aver avuto almeno 35 anni di contributi e 61 anni d’età entro il 31 dicembre 2024 (ridotti di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due).

Nell’ultima versione la misura era riservata a 3 categorie:

caregiver che assistono da almeno sei mesi un familiare con disabilità grave;

lavoratrici con un’invalidità civile pari o superiore al 74%;

dipendenti licenziate o di aziende con un tavolo di crisi aperto al ministero.

Il prezzo da pagare però resta alto, dal momento che l’assegno è calcolato interamente con il sistema contributivo, con tagli che possono arrivare al 20-30% rispetto al calcolo misto.

Pensione anticipata ordinaria: un anno di contributi in meno degli uomini

La via principale resta quindi la pensione anticipata ordinaria, che non richiede un’età minima. Dal 2027 le donne devono raggiungere 41 anni e 11 mesi di contributi, contro i 42 anni e 11 mesi richiesti agli uomini. Il tutto per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.

Dopo la maturazione dei requisiti scatta una finestra di tre mesi prima del primo assegno. Il vantaggio rispetto a Opzione Donna sta però nel calcolo. Chi ha contributi prima del 1996 mantiene il sistema misto, senza penalizzazioni. Il limite è dato dalla carriera, dal momento che per molte lavoratrici, considerando part-time e interruzioni per i congedi parentali, quasi 42 anni di contributi sono un traguardo difficile.

Ape sociale prorogata: requisiti e importo

La Manovra proroga anche per il 2027 l’Ape sociale, l’indennità ponte che accompagna fino alla pensione di vecchiaia. Servono 63 anni e 5 mesi d’età, così come almeno 30 anni di contributi. Soglia che sale fino a 36 per chi svolge lavori gravosi.

Possono accedere:

disoccupati;

caregiver;

invalidi almeno al 74%;

addetti a mansioni gravose.

Per le donne è previsto uno sconto contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni. L’assegno arriva però al massimo a 1.500 euro lordi al mese e non prevede la tredicesima.

Le agevolazioni per le madri nel contributivo

Chi ha iniziato a versare dal 1996 in poi può contare sulla pensione anticipata contributiva a 64 anni con 20 anni di contributi. A patto però che l’assegno superi una soglia minima, pari a tre volte l’assegno sociale. Per le madri la soglia scende a 2,8 volte con un figlio e a 2,6 volte con due o più figli.

Sempre nel contributivo, le lavoratrici madri possono anticipare la pensione di vecchiaia di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 12 mesi, oppure scegliere un coefficiente di calcolo più favorevole.

L’uscita a 64 anni nella Manovra: cosa sappiamo

Resta da capire quale spazio avranno le donne nel nuovo canale di uscita finanziato in Manovra con 850 milioni di euro. Secondo le ipotesi circolate, si potrebbe lasciare il lavoro a 64 anni con 36 anni di contributi, con il ricalcolo contributivo per chi ha versamenti prima del 1996. I dettagli arriveranno con un decreto atteso a gennaio e con gli emendamenti in discussione.

Per chi non rientra in nessuno di questi canali resta la pensione di vecchiaia, che dal 2027 richiede 67 anni e 1 mese di età e almeno 20 anni di contributi.