Milleproroghe, da bonus psicologo a Tosap: le possibili novità

Dopo la bocciatura in Manovra, è tornato di strettissima attualità (sotto la spinta di Pd, M5s oltre che di una petizione che ha raccolto a tempo record più di 300 mila firme) il bonus psicologo pronto a sbarcare con un emendamento specifico nel decreto Milleproroghe che dopo aver ottenuto il via libera nel Cdm del 23 dicembre è ora all’esame delle commissioni Affari costituzionali e bilancio della Camera.

Rispunta il bonus psicologo, dopo la bocciatura

La conferma è arrivata nelle scorse ore dal Ministro della Salute Speranza che ha parlato un “primo segnale in arrivo”: “Ci stiamo lavorando, già nel Milleproroghe daremo un primo segnale che va in questa direzione”. Un’apertura, anche se timida. Speranza, che ne ha parlato a Mezz’ora in più su Rai 3, ha aggiunto: “Il bonus probabilmente ci sarà per l’assistenza psicologica ma attenzione a pensare che col bonus risolviamo i problemi, perché c’è bisogno di più risorse per l’assistenza territoriale e psicologica con una azione sistemica”.

Intanto, alcune realtà territoriali si erano già mosse in questa direzione: è il caso ad esempio della Regione Lazio che ha stanziato 10,9 milioni di euro per l’aiuto ai giovani e alle famiglie. ella stessa direzione. Anche Lombardia, Campania ed Emilia-Romagna hanno annunciato l’attivazione di un supporto psicologico di base territoriale e gratuito

Del resto, i numeri parlano fin troppo chiaro. L’incidenza di depressione e ansia fra adolescenti è raddoppiata rispetto a prima della pandemia: un adolescente su 4, in Italia e nel mondo, ha i sintomi clinici di depressione e uno su 5 segni di un disturbo d’ansia. E’ quanto ha rilevato metanalisi pubblicata su Jama Pediatrics.

Bonus psicologo, come funzionerà?

Per il 2022 il bonus psicologo dovrebbe consistere in un aiuto finanziario pari a 500 euro, a chiunque – senza distinzione di età – soffra di un disagio di salute mentale che può essere causato o meno dalla pandemia, dai lunghi periodi di lockdown o dalle situazioni di stress dovute a Dad e smart working.

Non sono state ancora definite le modalità di domanda, ma potrebbe essere distribuito come un voucher attraverso il proprio medico di base.

Tosap e Cosap, le possibili novità

Ma non sarà l’unico intervento nel Milleproroghe: tra le proposte di modifica non mancano quelle che prevedono un aumento della spesa: non solo prolungamento degli ammortizzatori sociali legati all’emergenza sanitaria ma anche proroga dello stop al versamento di Tosap e Cosap da parte di chi occupa spazi e aree pubbliche (è il caso dei tavolini all’aperto di bar e ristoranti).