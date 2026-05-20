Massimiliano Dona, avvocato e Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, è il nuovo ospite de "Il Potere del Dialogo", la rubrica di video-interviste di QuiFinanza.

Classe 1990, Andrea Bertolucci è un giornalista e autore specializzato in cultura giovanile, lifestyle, società ed economia dell’intrattenimento. La sua attività professionale lo ha avvicinato negli anni ad alcune tra le principali redazioni televisive e web nazionali. Andrea è considerato uno dei maggiori esperti di cultura Trap nel nostro Paese.

In un’epoca in cui aziende e consumatori comunicano continuamente, saper ascoltare è diventato uno dei temi centrali del presente. Ma ascoltare non significa necessariamente comprendere, e soprattutto non significa dare sempre ragione. Tutti i brand raccolgono enormi quantità di dati e feedback, ma spesso faticano a cogliere ciò che davvero muove le persone: emozioni, frustrazioni, aspettative e piccoli segnali quotidiani che raramente finiscono dentro un report. È proprio in questo spazio tra tecnologia, comportamento e relazioni umane, che si inserisce il lavoro di Massimiliano Dona.

Avvocato, giornalista e Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona osserva da anni il rapporto tra aziende e cittadini, trasformando temi complessi in strumenti per leggere il presente. Nel suo ultimo libro, Il cliente non ha sempre ragione ma conviene ascoltarlo (ROI edizioni), attraversa casi simbolici del mondo contemporaneo — da Blockbuster a LEGO, da Kodak a Netflix — per raccontare come siano spesso le emozioni dei consumatori, più ancora delle loro parole, a determinare il successo o il fallimento di un’azienda.

Massimiliano Dona è il nuovo ospite de Il Potere del Dialogo, la rubrica di video-interviste di QuiFinanza.