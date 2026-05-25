Demolizioni speciali: cosa sono e perché affidarsi a una ditta specializzata

Una demolizione speciale può ridurre i rischi di danni collaterali e permette lo smaltimento veloce dei materiali di risulta: è il caso di So. Co. Ecologica, in Basilicata

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SO.CO. Ecologica

A Potenza e in Basilicata, le demolizioni speciali non coincidono con un semplice abbattimento. Possono riguardare contesti urbani complessi, demolizioni parziali, spazi ristretti o lavorazioni in prossimità di edifici adiacenti e infrastrutture sensibili. In questi casi non basta “demolire”: bisogna leggere la struttura, valutare l’ambiente circostante, scegliere la tecnica più adatta e governare il cantiere fase per fase.

Il tema è centrale anche sul piano organizzativo e ambientale. Gli ultimi dati nazionali mostrano che il settore costruzioni e demolizioni genera circa 83,3 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, pari al 50,6% del totale prodotto, e che oltre 80 milioni di tonnellate avviate a recupero provengono proprio da queste attività. Cosa significa? Significa che una demolizione speciale è un grado, potenzialmente, di ridurre i volumi citati, e ottimizzare il flusso di lavoro non solo in ottica operativa, ma anche ambientale.

È il caso di So. Co. Ecologica, ditta attiva nelle demolizioni speciali a Potenza.

Sicurezza e pianificazione prima dell’operatività

Il D.Lgs. 81/2008 dedica una sezione specifica ai lavori di demolizione all’interno delle norme sui cantieri temporanei o mobili. Il messaggio è netto: si tratta di una lavorazione ad alto contenuto tecnico, che non può essere improvvisata. Un’impresa davvero qualificata parte da verifiche preliminari, organizzazione del cantiere, definizione della sequenza di lavoro e protezione delle aree circostanti, soprattutto quando l’intervento è parziale o controllato.

La stessa impostazione emerge nei CAM edilizia, che richiedono misure per la demolizione selettiva, spazi per la raccolta differenziata, stima delle frazioni di materiale prodotte e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi o emissioni durante la demolizione.

In sostanza, la sicurezza nasce molto prima dell’ingresso delle macchine in cantiere: prende forma nella pianificazione, nella diagnosi iniziale e nella capacità di prevedere criticità e interferenze prima che diventino problemi reali.

Gestione materiali e filiera integrata

C’è poi un aspetto che per imprese, progettisti, direttori lavori ed enti pubblici pesa quanto la demolizione stessa: la gestione dei materiali derivanti dall’intervento. Insomma, i cosiddetti materiali di risulta.

La Parte IV del D.Lgs. 152/2006 disciplina la gestione dei rifiuti, mentre i CAM edilizia prevedono, nei casi in cui si applicano, che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, esclusi gli scavi, sia avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. Per questo caratterizzazione, separazione delle frazioni, trasporto e corretta destinazione finale non sono attività accessorie, ma parte integrante del lavoro.

Qui emerge il valore di un interlocutore unico. Si tende spesso a pensare che affidando i vari materiali a varie società, si possa creare un flusso di lavoro più flessibile. Ma è vero il contrario.

In pratica, quando demolizione, gestione dei materiali, trasporto e recupero fanno capo allo stesso operatore, il coordinamento tende a diventare più lineare e il controllo documentale più solido, perché la tecnica di demolizione può essere impostata fin dall’inizio in funzione della separazione delle frazioni e della destinazione dei materiali.

È l’approccio seguito da So. Co. Ecologica, che affianca alle demolizioni civili, industriali e stradali la caratterizzazione iniziale dei rifiuti, il trasporto a smaltimento o recupero, il trattamento in cantiere, la frantumazione e il riciclo dei materiali non pericolosi.

Il valore di un partner locale qualificato

Per chi opera tra Potenza e Basilicata, il profilo di So. Co. Ecologica coerente con queste esigenze.

L’azienda è attiva dal 2001, lavora nell’edilizia privata, pubblica e infrastrutturale, dispone di mezzi adeguati e personale specializzato, ed esegue demolizioni di fabbricati civili, industriali e stradali, oltre a interventi totali, parziali e controllati descritti nella pagina dedicata alle demolizioni speciali.

La sede operativa è a Tito Scalo, nel comune di Tito, e il raggio d’azione copre Potenza e l’intera Basilicata.

C’è anche un elemento tecnico che rafforza questa credibilità: un certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica per aggregati riciclati, rilasciato da Istituto Giordano e riferito alle norme EN 12620 ed EN 13242.

È un dettaglio che conta, perché racconta un’impresa che non si limita alla demolizione, ma presidia anche la valorizzazione dei materiali in uscita. Per chi deve gestire demolizioni civili, industriali, stradali o controllate, affidarsi a So. Co. Ecologica significa quindi scegliere un partner capace di unire sicurezza, pianificazione, conformità normativa e gestione completa della filiera, dal cantiere al recupero finale. E il cliente può concentrarsi su tutto il resto, senza preoccupazioni.