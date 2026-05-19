Hair care, tradizione e innovazione: il brand Aldo Coppola tra passato, presente e futuro

Federica Coppola è il presente e l'ultimo capitolo di un "family business" che dura da sessant'anni. Con lei abbiamo scoperto come e quando è cominciata una storia imprenditoriale fatta di competenza, passione e colpi di genio

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L’ospite della nuova puntata di “Ladies First” è Federica Coppola, ceo di Aldo Coppola Italia. Federica respira, vive e lavora nella Bellezza da sempre. Con lei abbiamo ripercorso le tappe della storia del brand che ha dettato le regole dell’hair care in Italia e nel mondo. A partire da una bottega in via Borsieri, a Milano, dove il suo bisnonno faceva il parrucchiere.

In Italia: 15 atelier a gestione diretta, 45 saloni in franchising a marchio Aldo Coppola BY e 30 Go Coppola, il sub brand pret-à-porter del gruppo. Neo entrato nella famiglia è il franchising Shatush, lanciato un anno e mezzo fa, con un focus specifico sui trattamenti colore. Un’Accademia, un’Agenzia, l’espansione internazionale fino all’apertura nel 2025 del primo salone in Uzbekistan, nel cuore dell’elegante quartiere Mirabad a Tashkent.

Il resto lo scoprirete durante l’intervista a Federica, una Ladies First con la L e la F maiuscole.