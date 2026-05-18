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La solidità strutturale di un edificio può essere compromessa da un terreno di tipo sabbioso o argilloso che, dopo un terremoto o per altre cause, si muove: grazie a Systab, c’è una soluzione a tutto.

Per quanto concerne la liquefazione, il meccanismo tipico riguarda terreni sabbiosi o limosi non plastici, sciolti, saturi e con falda relativamente superficiale; l’innesco classico è lo scuotimento sismico, cioè un’azione dinamica ciclica abbastanza intensa da far crescere rapidamente le sovrappressioni neutre.

La liquefazione è comunque un fenomeno, seppur pericoloso, abbastanza raro. Molto più frequenti sono invece i cedimenti dei terreni e delle fondazioni legati alla presenza di terreni argillosi sensibili alle variazioni di umidità.

Quando serve una valutazione specialistica?

Dal punto di vista pratico, la valutazione specialistica è opportuna quando l’edificio si trova in piane alluvionali, aree di antichi laghi, foci o terreni di riporto saturi, oppure quando dopo un sisma compaiono avvallamenti, sabbia in superficie, pavimenti che si sollevano, inclinazioni o cedimenti localizzati.

Parafrasando le indicazioni operative di ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e strutturale), quando c’è il rischio di liquefazione del terreno, non bastano controlli superficiali: serve fare indagini più approfondite e dettagliate. Anche se esistono già studi generali sull’area, come quelli di microzonazione sismica, è comunque necessario verificare il terreno proprio nel punto in cui si trova l’edificio, perché ogni caso può essere diverso.

Per quanto riguarda i terreni argillosi invece, si consiglia un sopralluogo tecnico quando compaiono le prime crepe su muri e/o su pavimentazioni oppure quando si notano segnali di movimento, come porte o infissi che funzionano male.

Nel caso di cedimenti i tecnici come quelli di Systab effettuano un sopralluogo e valutano le opportune indagini e verifiche per capire come reagisce il terreno e la struttura. Fondamentale è l’interpretazione del quadro fessurativo e le opportune conoscenze geologiche e geotecniche.

Prima di decidere qualsiasi intervento, bisogna conoscere davvero bene cosa succede sotto le fondamenta: è lì che si gioca la stabilità dell’intera casa.

Perché le resine espandenti sono una misura preventiva mirata?

Nel caso di edifici esistenti, le iniezioni di resine espandenti per fondazioni hanno un vantaggio evidente: lavorano dal basso, con fori di piccolo diametro, senza demolizioni né grandi scavi.

La procedura prevede l’inserimento di cannule attraverso la fondazione e l’iniezione incrementale di un bicomponente che, espandendosi, genera sovrappressioni nel terreno, riempie vuoti e cavità, compatta il bulbo significativo e può riattivare il corretto appoggio della fondazione.

Durante l’intervento, la struttura viene monitorata con livelli laser; in approcci più rigorosi, il controllo si completa con prove geotecniche e geofisiche pre e post trattamento.

Per la prevenzione della liquefazione dei terreni e dei cedimenti in genere, il punto tecnico non è “indurire il terreno”, ma migliorare localmente densità, continuità e risposta del nodo terreno-fondazione, riducendo compressibilità e vulnerabilità a cedimenti.

I vantaggi, quindi, sono chiari: bassa invasività, rapidità, intervento localizzato, assenza di grandi scavi e possibilità di monitorare l’effetto in corso d’opera.

Il ruolo di Systab in queste operazioni delicate

Quando ci si trova davanti a un caso di liquefazione del terreno o a un cedimento delle fondazioni, la priorità è una sola: intervenire in modo efficace e tempestivo per mettere in sicurezza la casa. Ignorare o rimandare significa esporsi a danni progressivi, spesso più complessi e costosi da risolvere.

In questo scenario, Systab rappresenta un punto di riferimento nel settore del consolidamento delle fondazioni, grazie a un approccio tecnico consolidato e a soluzioni progettate per agire direttamente sulla causa del problema. L’azienda opera proprio dove serve: nel terreno sotto l’edificio, ripristinando le condizioni di stabilità necessarie a garantire sicurezza nel tempo.

Uno dei grandi vantaggi di questo sistema è la rapidità: gli interventi sono generalmente veloci, non richiedono scavi invasivi e nella maggior parte dei casi permettono di continuare a vivere l’abitazione durante i lavori. Ma soprattutto, si tratta di un’azione concreta di prevenzione, fondamentale in contesti in cui il rischio di cedimenti o liquefazione può compromettere la sicurezza dell’edificio.