Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Dal 15 aprile si può trasmettere il Modello Redditi Pf

La stagione fiscale 2026 segue un binario preciso ma articolato. Mentre per la maggior parte dei contribuenti il punto di riferimento è il 30 aprile, data in cui l’Agenzia delle Entrate rende visualizzabile la dichiarazione precompilata, per chi utilizza il Modello Redditi Persone Fisiche la data da segnare in rosso sul calendario è il 15 aprile. Da questo momento, infatti, è già possibile procedere con l’invio del modello, una possibilità vitale per chi ha l’esigenza di certificare la propria situazione reddituale o previdenziale con largo anticipo.

La presentazione del Modello Redditi Pf deve avvenire, nella quasi totalità dei casi, esclusivamente per via telematica. Il termine ultimo per la trasmissione digitale è fissato al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è di sabato).

L’obbligatorietà: perché per le partite Iva non è una scelta

Uno degli equivoci più comuni riguarda la facoltatività della dichiarazione dei redditi. Se per un lavoratore dipendente con un unico datore di lavoro la dichiarazione può essere spesso omessa (poiché le tasse sono già state prelevate alla fonte), per i titolari di partita Iva il Modello Redditi Pf è un obbligo assoluto.

L’apertura della Partita Iva trascina con sé l’obbligo dichiarativo indipendentemente dal volume d’affari prodotto. Anche se durante l’anno d’imposta 2025 non è stata emessa alcuna fattura, o se l’attività è rimasta in una fase di quiescenza, il modello va presentato. Questo perché il Fisco deve monitorare non solo il reddito prodotto, ma anche la persistenza dei requisiti per i regimi agevolati e il calcolo dei contributi previdenziali minimi.

L’omessa presentazione per un titolare di partita Iva non è considerata una semplice dimenticanza amministrativa. Essa trasforma il contribuente in un evasore totale agli occhi dell’Amministrazione Finanziaria, legittimando accertamenti induttivi dove l’ufficio può ricostruire il reddito basandosi su presunzioni semplici, ribaltando l’onere della prova sul contribuente. Inoltre, la mancata presentazione preclude l’accesso a qualsiasi rimborso d’imposta e blocca la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione orizzontale tramite F24.

Il calendario 2026: una gestione dei tempi su tre fronti

Navigare nel Modello Redditi Pf richiede una sincronizzazione perfetta tra tre diverse scadenze, che spesso creano confusione nei non addetti ai lavori.

Dal 15 aprile (invio) si apre la possibilità di trasmettere il modello. Chi ha urgenza di ottenere un mutuo o un finanziamento tende a sfruttare questa data precoce.

Il 30 giugno (versamenti) è la data clou per la liquidità. Entro questo termine vanno pagati il saldo delle tasse del 2025 e il primo acconto per il 2026. Nonostante l’invio telematico possa essere fatto fino a ottobre, il pagamento deve avvenire a giugno. Aspettare ottobre per calcolare le tasse significa esporsi a sanzioni e interessi moratori già dal 1° luglio.

Il 2 novembre (scadenza invio) rappresenta il termine ultimo per la trasmissione dei dati. Oltre questa data, il modello è considerato tardivo entro 90 giorni, e omesso superato tale limite.

Anatomia del Modello Pf: i quadri che pesano sulla dichiarazione

Il Modello Redditi Pf è una struttura modulare complessa. A differenza del 730, non è un pacchetto chiuso, ma un insieme di fascicoli che si attivano in base alla natura del reddito.

Il Quadro Lm: il regime forfettario sotto la lente

Per milioni di autonomi, il Quadro Lm è il cuore della dichiarazione. Qui non si calcola il reddito sottraendo i costi reali, ma si applica il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice Ateco. Su questo reddito si calcola l’imposta sostitutiva (5% o 15%).

L’errore più comune? Dimenticare che i contributi previdenziali versati sono l’unico elemento che può abbattere l’imponibile nel regime forfettario, portando a un risparmio fiscale immediato.

Il Quadro Rr: l’integrazione con l’Inps

Questa sezione è fondamentale perché definisce la futura pensione del contribuente. Qui vengono calcolati i contributi dovuti alla Gestione Separata o alla Gestione Artigiani e Commercianti.

Un errore nel Quadro Rr può generare un buco contributivo o, peggio, l’emissione di avvisi di addebito da parte dell’Inps con sanzioni civili pesanti. Il coordinamento tra i dati fiscali del reddito e i dati previdenziali è il punto più critico della compilazione.

Il Quadro RW e le Cripto-attività

Dal 15 aprile, molti investitori dovranno affrontare il Quadro Rw. Con le nuove normative, il monitoraggio delle criptovalute è diventato stringente: vanno dichiarate a prescindere dal valore e sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie.

Omettere queste informazioni espone a sanzioni che partono dal 3% del valore non dichiarato, una cifra che può polverizzare i guadagni di un intero anno di trading.

Il sistema di saldo e acconto: la sfida della liquidità

Il fisco italiano chiede al contribuente di finanziare lo Stato in corsa. Il 30 giugno non si paga solo il debito residuo dell’anno precedente (saldo), ma si anticipa quasi la metà delle tasse previste per l’anno futuro (acconto). Questo meccanismo può generare una pressione finanziaria enorme, specialmente per le partite Iva in fase di crescita.

Esistono due metodi per gestire gli acconti:

metodo storico , grazie al quale si paga basandosi su quanto dovuto l’anno prima. È la scelta più sicura per evitare sanzioni;

, grazie al quale si paga basandosi su quanto dovuto l’anno prima. È la scelta più sicura per evitare sanzioni; metodo previsionale, che permette di versare di meno se si prevede un calo del reddito. È un’arma a doppio taglio: se la previsione è errata per difetto, l’Agenzia delle Entrate chiederà la differenza con l’aggiunta di sanzioni per insufficiente versamento.

L’importanza di una verifica tecnica approfondita

Nonostante la possibilità di invio dal 15 aprile e la semplificazione di alcuni quadri, il Modello Redditi Pf conserva una struttura tecnica che richiede estrema precisione. Le variabili in gioco sono molteplici: dai limiti di deducibilità per i beni strumentali alla gestione dei bonus edilizi spalmati su più annualità, fino ai crediti d’imposta per l’innovazione.

Per chi opera con partita Iva, la gestione della documentazione e la corretta interpretazione delle istruzioni ministeriali sono passaggi critici. Muoversi con anticipo, già in primavera, permette di elaborare proiezioni attendibili sui flussi di cassa, evitando di affrontare le scadenze di giugno senza un’adeguata pianificazione finanziaria.