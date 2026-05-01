Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La posizione di addetto alle vendite risulta aperta anche a candidati alla prima esperienza di lavoro

Penny Market ha avviato una maxi campagna di recruiting in tutta Italia, con circa 150 posizioni aperte tra negozi, magazzini e sedi operative. Un’iniziativa che si inserisce in un più ampio piano di crescita della catena, destinato a proseguire per tutto l’anno con nuove aperture e investimenti sul territorio.

Il piano di assunzioni di Penny Market

L’azienda, facente parte del gruppo tedesco Rewe, continua a rafforzare la propria presenza nel nostro Paese, dove conta già oltre 450 punti vendita distribuiti in quasi tutte le Regioni. Il programma di sviluppo prevede l’apertura di circa 60 nuovi supermercati entro l’anno corrente, oltre al rinnovo di diversi store esistenti. Una strategia che si traduce in nuove opportunità occupazionali diffuse su scala nazionale.

Le selezioni attualmente in corso riguardano sia i punti vendita già operativi sia le nuove aperture previste nei prossimi mesi. Le posizioni sono distribuite lungo tutta la Penisola, da Nord a Sud, coinvolgendo regioni come Lombardia, Lazio, Toscana, Campania e Sicilia.

Quali sono i profili ricercati

Il discount tedesco ricerca personale con esperienza ma per alcune posizioni valuta anche candidature al primo inserimento lavorativo. Ecco le figure per cui si sono aperte selezioni:

addetti alle vendite;

addetti ai reparti;

banconisti di gastronomia;

macellai;

store manager;

vice responsabili di negozio;

operai della logistica;

assistenti amministrativi.

Opportunità anche per chi non ha esperienza

Uno degli aspetti più interessanti di questa campagna di assunzioni è l’apertura anche a candidati senza esperienza, soprattutto per quanto riguarda la posizione di addetto alle vendite. La catena punta a inserire nuove risorse da formare internamente, offrendo percorsi di formazione, crescita professionale e possibilità di carriera nel medio-lungo periodo.

Un’opportunità concreta soprattutto per giovani alla prima esperienza lavorativa o per chi desidera reinserirsi nel mercato del lavoro, in un settore che continua a garantire una certa stabilità occupazionale.

Come candidarsi

Per candidarsi, è necessario iscriversi sul sito di Penny Market e accedere alla sezione Lavora con noi, dove vengono pubblicate tutte le offerte disponibili. Da qui è possibile consultare le posizioni aperte per area geografica e ruolo, oltre a inviare il proprio curriculum online.

Il portale viene aggiornato costantemente, permettendo ai candidati di monitorare le nuove opportunità in tempo reale e candidarsi.

Altri annunci di lavoro

Le nuove assunzioni annunciate da Penny Market rappresentano un segnale positivo per il mercato del lavoro italiano, soprattutto nel comparto della grande distribuzione organizzata. Con i tanti inserimenti previsti e un piano di sviluppo ambizioso, l’azienda del gruppo Rewe si conferma molto attiva sul fronte occupazionale e in decisa espansione.

Sono molte le imprese e le multinazionali che hanno sedi in Italia a offrire possibilità di formazione aziendale, per ovviare al gap di competenze che spesso impedisce di colmare il vuoto occupazionale creato dalla mancanza di competenze specifiche. Tra queste c’è Enel, che cerca neolaureati in materie Stem da inserire con contratto di apprendistato da convertire in tempo indeterminato. E poi c’è Ferrero, multinazionale dell’agro-alimentare che cerca personale stagionale per coprire profili molto diversi al fine di garantire l’operatività della supply chain.