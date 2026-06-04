Pirelli respinge accuse su esposizione russa: titolo recupera dopo il tonfo iniziale

Il gruppo Pirelli è finito al centro di un caso finanziario e reputazionale dopo la pubblicazione di un report del fondo ribassista statunitense Grizzly Research, che ha messo in dubbio i rapporti del produttore italiano di pneumatici con la Russia. La questione, che non ha mancato di avere effetti di mercato, seppur temporanei, ha riportato alla ribalta la questione spinosa dello “short selling” usato come “arma” contro società quotate.

Grizzly spara a zero su Pirelli

Grizzly ha dichiarato di essere short su Pirelli, sostenendo che le sue conclusioni indicherebbero come le “strette relazioni con la Russia” rappresentino una minaccia per la sicurezza nazionale. Il report afferma di aver individuato una discrepanza sugli utili, fra quelli dichiarati pubblicamente da Pirelli e quelli che sarebbero emersi dai bilanci depositati in Russia.

In sostanza, Grizzly sostiene che i documenti russi lascerebbero intendere che il 10% degli utili netti di Pirelli provenga dalle operazioni in Russia, a fronte di una comunicazione aziendale secondo cui solo il 6% dei ricavi deriva dall’insieme di Russia, Medio Oriente, Africa e India. Il fondo ha anche affermato che un centro pneumatici situato in territorio ucraino occupato e indicato sul sito di Pirelli servirebbe l’esercito russo.

Va ricordato il contesto del settore: molti grandi produttori, tra cui Michelin, Continental, Goodyear e Bridgestone, sono stati costretti a importanti svalutazioni uscendo dal mercato russo dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022, mentre Pirelli all’epoca annunciò la sospensione di ulteriori investimenti nel Paese.

La replica di Pirelli e la minaccia dell’azione legale

La replica dell’azienda è stata netta e immediata. In una nota, Pirelli ha comunicato che quanto riportato da Grizzly Research “non corrisponde al vero”, ribadendo di non produrre pneumatici a fini militari e precisando che si tratta di una circostanza già nota e comunicata da tempo alle autorità competenti italiane. Il gruppo ha inoltre incaricato lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici di agire in tutte le giurisdizioni contro coloro che hanno diffuso queste informazioni false, a tutela degli azionisti e del buon nome della società.

I casi precedenti