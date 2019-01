Intesa-Sanpaolo assume 120 diplomati e laureati 

editato in: da



Intesa Sanpaolo, uno dei gruppi bancari più grandi d’Italia, è alla ricerca di oltre 120 figure professionali per le varie sedi e filiali presenti su tutto il territorio nazionale. Sul sito della banca difatti sono pubblicate tante offerte di lavoro rivolte a nuovi talenti che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti e che facciano la differenza nelle sfide future, offrendo loro la possibilità di realizzare le proprie ambizioni professionali e personali.

Il profilo maggiormente ricercato da Intesa Sanpaolo è sicuramente quello del Consulente Finanziario, una figura professionale che si occupa di fornire consulenza e pianificazione in ambito finanziario e che ha il compito di analizzare l’andamento dei mercati e individuare opportunità e rischi per gli investimenti dei clienti. Ma molte altre sono le posizioni aperte a diplomati e laureati.

Intesa Sanpaolo nata nel 2007 in seguito alla fusione di 2 grandi banche italiane, Banca Intesa e Sanpaolo IMI, è il gruppo bancario leader in Italia nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, che fornisce assistenza a 12 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 4400 filiali contribuendo allo sviluppo e alla crescita del paese. Ultimamente Intesa Sanpaolo è entrata anche nel mondo delle assicurazioni diventando uno dei maggiori operatori italiani del settore assicurativo. Per verificare nelle specifico tutte le assunzioni avviate dalla banca e inviare la vostra candidatura potete cliccare qui