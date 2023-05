Le migliori università al mondo e in Italia: la classifica 2023

Si parla molto in questi giorni di università per via del caro affitti che attanaglia gli studenti italiani (qui le città universitarie italiane più care). Ma università è, e dovrebbe essere, prima di tutto formazione, preparazione, in vista di un lavoro. Chi fa meglio in Italia? Quali sono gli atenei migliori in cui studiare è davvero un investimento professionale?

E’ stata appena pubblicata l’edizione 2023 della prestigiosa lista Global 2000 del Center for World University Rankings (CWUR), la classifica annuale definitiva – giunta alla sua 12esima edizione – che elenca le prime 2mila università in tutto il mondo su 20.531 istituzioni classificate, rendendola la più grande classifica accademica delle università a livello internazionale.

Il Center for World University Rankings è un’organizzazione che fornisce consulenza politica, approfondimenti strategici e servizi di consulenza a governi e università per migliorare i risultati dell’istruzione e della ricerca. CWUR pubblica autorevoli classifiche universitarie globali, note per obiettività, trasparenza e coerenza, a cui si affidano studenti, accademici, amministratori universitari e governi di tutto il mondo.

Quest’anno, per la classifica sono stati analizzati 62 milioni di dati basati sui risultati. Il Center for World University Rankings classifica le università in base a quattro fattori, senza considerare invece sondaggi o invio di dati universitari:

istruzione (25%)

occupabilità (25%)

facoltà (10%)

ricerca (40%).

Le migliori università al mondo 2023 secondo CWUR

Gli Stati Uniti hanno ben 8 università nella top-10, ed è il Paese più rappresentato nella top 2000 con 332 università. Harvard, Stanford e MIT sono le università più citate al mondo e tutte le istituzioni della Ivy League figurano tra le prime 70 quest’anno.

In Cina, il numero di università tra le prime 2000 è ora di 314, con tutte le istituzioni della C9 League che sono migliorate quest’anno. Il Giappone – guidato dall’Università di Tokyo al 13° posto – ha 114 istituzioni top-2000.

Il numero di università della Gran Bretagna tra le prime 2000 quest’anno è 93. L’Università di Cambridge è la migliore università pubblica del mondo per il 10° anno consecutivo. La Francia, guidata dalla PSL University al numero 21, ha 76 rappresentanti nel top 2000.

Nella classifica c’è anche la Russia, guidata dalla Moscow State University al numero 217, che comprende 43 atenei nella top 2000.

L’Università di San Paolo è invece in cima all’America Latina, l’Università di Città del Capo è al primo posto in Africa e l’Università di Melbourne è invece al primo posto in Oceania.

Ecco la top-10 globale:

Università di Harvard MIT-Massachusetts Institute of Technology Università di Stanford Università di Cambridge Università di Oxford Università di Princeton Università di Chicago Columbia University Università della Pennsylvania Università di Yale.

Le migliori università in Italia 2023 secondo CWUR

Per quanto riguarda l’Italia, nella classifica CWUR dedicata alle migliori università del mondo, l’Università di Pavia è la 10a italiana più alta in graduatoria e occupa la posizione 311 a livello globale. Alle spalle dell’Università di Pavia troviamo il Politecnico di Milano, l’Università di Roma Tor Vergata, l’Università di Milano-Bicocca e l’Università di Parma.

Al 9° posto si piazza l’Università di Pisa: l’ateneo toscano è stato inserito alla posizione numero 272 del ranking internazionale. 8a posizione per l’Università di Genova, alla posizione numero 271 nella classifica delle migliori università al mondo del 2023. La 7a migliore università d’Italia del 2023, secondo il Center for World University Rankings, è l’Università di Firenze, che occupa anche la posizione numero 264 nella graduatoria internazionale CWUR.

Scalando la classifica dei migliori atenei d’Italia, nel gradino numero 6 troviamo l’Università Federico II di Napoli, già presente nella classifica e oggi inserita alla posizione numero 235 nella graduatoria del CWUR. 5° posto per l’Università di Torino, che migliora il piazzamento dell’anno precedente: 88a posizione in Europa e 227a nel mondo. In 4a posizione svetta invece l’Università di Bologna, che aveva già ottenuto un piazzamento nella classifica delle migliori Business School in Europa: 185a la posizione a livello mondiale.

Sul podio, alla base c’è l’Università di Milano, 3a migliore in Italia e numero 180 al mondo. Medaglia d’argento per l’Università di Padova al 2° posto, presenza fissa nelle varie classifiche dedicate ai migliori atenei in Italia, in Europa e nel mondo: l’università veneta, nella graduatoria CWUR 2023, è la numero 171 a livello internazionale. Infine, 1° posto ancora una volta per la Sapienza di Roma, che occupa la posizione numero 116 nella graduatoria generale.

In sintesi, ecco le università italiane presenti nel ranking CWUR (con il ranking relativo a ciascuna delle 4 categorie prese in considerazione):

1. Università Roma La Sapienza (n. 116):

istruzione 455

occupabilità 502

facoltà 101

ricerca 106

2. Università di Padova (n. 171):

istruzione 466

occupabilità 1474

facoltà –

ricerca 112

3. Università di Milano (n. 180):

istruzione 473

occupabilità 567

facoltà –

ricerca 125

4. Università di Bologna (n. 185)

istruzione –

occupabilità 792

facoltà –

ricerca 127

5. Università di Torino (n. 227):

istruzione 237

occupabilità 1115

facoltà –

ricerca 179

6. Università di Napoli Federico II (n. 235):

istruzione –

occupabilità 758

facoltà –

ricerca 180

7. Università di Firenze (n. 264):

istruzione –

occupabilità 765

facoltà –

ricerca 213

8. Università di Genova (n. 271):

istruzione 536

occupabilità 1191

facoltà 244

ricerca 254

9. Università di Pisa (n. 272):

istruzione 235

occupabilità 1236

facoltà –

ricerca 220

10. Università di Pavia (n. 311):

istruzione 476

occupabilità 841

facoltà 220

ricerca 305.