Ikea assume diplomati e laureati

Chi non conosce il marchio Ikea? La multinazionale è attiva nella produzione, vendita e distribuzione di articoli di arredamento ma anche nel food, grazie all’apertura di ristoranti all’interno degli store. L’azienda cerca in tutta Italia diplomati e laureati da inserire nei diversi settori aziendali e nei vari punti vendita. La figura professionale maggiormente richiesta è ovviamente quella dell’addetto/a vendita.

Nello specifico l’addetto vendita in Ikea assicura che i prodotti siano sempre in perfette condizioni; di intervenire spontaneamente per suggerire la soluzione migliore ai clienti che hanno bisogno di aiuto, in modo da incrementare le vendite; i requisiti per candidarsi sono: capacità di comunicare con le persone con educazione e gentilezza; entusiasmo per un lavoro che prevede la collaborazione con gli altri membri di un team.

Ricordiamo che Ikea, nata nel 1943 in Svezia, prende il nome dalle iniziali del suo fondatore Ingvar Kamprad (IK) e dalla fattoria e il villaggio dove Kamprad è cresciuto Elmtaryd e Agunnaryd (EA). In Italia il primo negozio è stato aperto nel 1989 in provincia di Milano ma oggi sono oltre 20 i mega centri presenti su tutto il territorio nazionale.

Nella sezione lavora con noi, sul sito dell’azienda, ci sono molti annunci per la ricerca di personale che vengono aggiornati periodicamente e riguardano oltre agli addetti alla vendita, coordinatori e specialisti di magazzino ed altri profili disposti a lavorare in un ambiente stimolante e aperto alla diversità, dove poter essere apprezzati per la propria unicità e il proprio talento e dove poter essere sempre se stessi. Per verificare nello specifico tutte le figure professionali ricercate e inviare la propria candidatura potete cliccare qui

