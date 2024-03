Morte del coniuge: cosa accade con la pensione

La morte del coniuge comporta una serie di problematiche legate a questioni come quella riguardante la pensione. Scopriamo insieme in quali casi questa passa ai familiari

Fonte: 123RF La morte del coniuge solleva importanti questioni inerenti alla pensione

Quando avviene la morte del coniuge sorgono moltissime domande e la principale riguarda spesso la pensione del defunto. Nella maggior parte dei casi, la cosiddetta pensione di reversibilità percepita dal coniuge morto passa ai suoi familiari, tra cui gli eventuali figli e/o il coniuge vivo e l’Inps definisce questa pensione con il curioso termine di “pensione dei superstiti”. Quest’ultima si divide poi in due categorie minori che ne indicano l’esatta tipologia. La prima è chiamata appunto, pensione di reversibilità, mentre la seconda è definita come “indiretta”. Entrambe le tipologie hanno una loro specifica definizione. Ecco maggiori dettagli in merito.

Quali quote spettano ai superstiti

La determinazione della pensione ai superstiti avviene applicando specifiche aliquote alla pensione liquidata o a quella che sarebbe spettata alla persona deceduta. Ecco quelle stabilite:

• 60% per il coniuge;

• 20% per ciascun figlio, nel caso in cui il coniuge abbia diritto a una pensione;

• 70% per un orfano/a;

• 80% per due orfani/e;

• 100% per tre o più orfani/e;

• 15% per ciascun genitore;

• 15% per ciascun fratello e/o sorella.

Le stesse aliquote sono applicate anche ai nipoti, equiparandoli ai figli/e. È importante notare che la somma totale delle pensioni assegnate ai superstiti non può superare il 100%.

In caso di morte del coniuge ecco quale pensione spetta

Nel caso sfortunato della morte del proprio coniuge, quello superstite potrà ricevere la pensione di reversibilità (diretta) se il defunto era già beneficiario di una pensione. Essa si distingue dall’indiretta che è quella che si applica se il decesso della persona avviene prima del pensionamento. La pensione ai superstiti viene erogata in ogni caso se la persona deceduta era pensionato/a o aveva almeno 15 anni di contribuzione. I beneficiari di essa sono il coniuge superstite, anche se separato legalmente, il coniuge divorziato, i figli/e i minori, i maggiorenni studenti, gli inabili e figli/e postumi nati entro 300 giorni dalla data di decesso del congiunto. In mancanza di tali figure, i genitori e poi i fratelli e le sorelle.

Pensione ai superstiti in caso di morte del coniuge

La pensione ai superstiti è destinata al coniuge, sia vedova o vedovo, inclusi coloro che sono separati. Il coniuge separato con “addebito”, però, riceverà la pensione solo se titolare di un assegno alimentare stabilito dal Tribunale. Il coniuge divorziato avrà invece diritto alla pensione se è titolare di un assegno divorziale, non si è risposato, e la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto precede la data del divorzio.

Nel caso di più coniugi aventi diritto (ad esempio, coniuge attuale e coniuge divorziato), le quote spettanti saranno stabilite dal Tribunale. In caso di nuovo matrimonio, infine, al coniuge verrà revocata la pensione ai superstiti.

Morte del coniuge: come funziona la pensione per i figli

Nel caso di decesso del lavoratore/pensionato, il trattamento pensionistico è destinato anche ai figli. Di questi ultimi fanno parte quelli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonché quelli nati da precedenti matrimoni e figli postumi entro 300 giorni dalla data di decesso del genitore. I figli che possono beneficiare della pensione devono essere minori di 18 anni, studenti di scuola media superiore o professionale tra i 18 e i 21 anni, studenti universitari fino ai 26 anni, o inabili, a carico del genitore.

I figli studenti mantengono il loro status se svolgono lavori precari e saltuari con reddito limitato o partecipano a progetti di volontariato civile. I figli inabili che lavorano presso laboratori protetti hanno diritto alla pensione ai superstiti. Sono considerati a carico i figli maggiorenni studenti con un reddito entro il trattamento minimo aumentato del 30%, i figli maggiorenni inabili con un reddito conforme ai requisiti per la pensione di invalido civile totale e i figli inabili titolari dell’indennità di accompagnamento con un reddito adeguato per la pensione di invalido civile totale, incrementato dell’importo dell’indennità di accompagnamento.

Nipoti, genitori, sorelle e fratelli

La pensione è concessa anche ai nipoti minorenni a carico degli ascendenti. Essi sono infatti equiparati ai figli se si trovano in una situazione di bisogno e già ricevevano mantenimento dal defunto. Se i genitori del minore sono presenti, il nipote può essere considerato a carico del nonno o della nonna defunti, a patto che si verifichi l’incapacità di entrambi i genitori di fornire sostentamento, a causa dell’assenza di attività lavorativa e di altre fonti di reddito.

In assenza di coniuge, figli, nipoti o in caso di loro mancato diritto, inoltre, possono beneficiare della pensione ai superstiti i genitori che, alla data del decesso del figlio, abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di pensione ad eccezione di quelle di natura assistenziale, e risultino a carico del defunto.

Nel caso in cui, infine, non ci sia il coniuge, i figli, i nipoti e i genitori, possono fruire della pensione ai superstiti anche le sorelle nubili e i fratelli celibi. Costoro, però, alla data del decesso del lavoratore, devono risultare inabili e possono avere anche un’età inferiore ai 18 anni. C’è però una regola da rispettare: essi non devono essere titolari di pensione e devono risultare a carico del defunto. Il diritto alla pensione, poi, cessa se ottengono un’altra prestazione assistenziale, perdono l’inabilità o contraggono matrimonio.

Pensione retributiva o contributiva

Ricordiamo che non tutte le pensioni sono uguali. La riforma Fornero, infatti, ha determinato una transizione definitiva dal metodo retributivo al contributivo nel calcolo delle pensioni in Italia. Questa scelta, oltre a essere influenzata dall’età di pensionamento, è stata introdotta per contenere la spesa previdenziale, considerando l’allungamento della vita media. Nel metodo retributivo, l’importo pensionistico si basa sulla media dei redditi degli ultimi 10 o 15 anni di lavoro, mentre nel contributivo, si considerano i contributi versati durante l’intera vita lavorativa, con aggiornamenti periodici in base all’indice Istat delle variazioni quinquennali del Pil e a un coefficiente di trasformazione variabile in base all’età del lavoratore al momento della pensione. La riforma ha sancito la fine del metodo retributivo, sebbene sopravviva parzialmente per coloro che avevano accumulato almeno 18 anni di contributi nel 1995.