Ferrero assume operai. Candidature dal 6 settembre

Ferrero, azienda multinazionale leader nel mercato del cioccolato, rinnova anche a settembre la ricerca di personale soprattutto operai e manutentori meccanici, oltre a responsabili della manutenzione, addetti diversi settori etc., in possesso di diploma o di laurea da assumere presso i propri stabilimenti. Gli operai dovranno essere attenti al prodotto in modo da ottenere risultati brillanti per i clienti di tutto il mondo, mentre i manutentori meccanici dovranno eseguire attività di manutenzione preventiva sugli impianti di produzione che vanno dalle pompe ai motori, alle valvole, agli organi pneumatici, ai nastri di trasporto ed altro.

Chi entra a far parte di questo grande gruppo deve avere una mente aperta, flessibilità, buone abilità comunicative e interpersonali e la capacità di lavorare in modo indipendente costruendo buone relazioni con tutte le parti interessate. Tutti coloro che lavorano nell’azienda devono sentirsi importanti per questo Ferrero mette a disposizione vari corsi e piani di inserimento, utili a comprendere l’unicità del modo di lavorare all’interno di essa. Lavorare in Ferrero significa entrare a far parte di una famiglia allargata, che permette a tutti i dipendenti di apprendere e crescere insieme all’azienda migliorando ogni giorno la qualità della propria vita.

Quella di Ferrero, nata negli anni 40 come piccola pasticceria di Alba gestita da Pietro e Piera Ferrero, è una storia di successi giunta alla terza generazione, in cui lo sviluppo di un’azienda multinazionale si coniuga perfettamente con passato, presente e futuro di una tenace famiglia piemontese. Oggi è presente in 55 paesi e offre lavoro a quasi 35.000 professionisti e talenti provenienti da ogni parte del mondo e i suoi tantissimi prodotti, amati e apprezzati da generazioni e generazioni, sono venduti in oltre 170 paesi. Per verificare tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui