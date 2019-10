I 9 brand di lusso più costosi al mondo, in classifica anche due aziende italiane

Per il secondo anno consecutivo il Luxury and Retail si conferma il settore con la crescita più rapida, battendo anche l'ambito tecnologico, con un balzo dell'11% e un giro d'affari complessivo di quasi 118 miliardi di dollari. Interbrand, compagnia di consulenza di marketing, ha stilato la classifica dei 9 Top Brand globali del 2019. Per stimare il valore di ciascun marchio sono state prese in considerazione le performance finanziarie, i servizi offerti, il metodo decisionale e la competitività dei brand. Nella speciale lista trovano spazio anche due eccellenze italiane.