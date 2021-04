Lotteria degli scontrini, nuova proroga per gli esercenti

editato in: da

Arriva una nuova proroga per l’adeguamento dei registratori di cassa ai fini della lotteria degli scontrini. Un provvedimento firmato dall’Agenzia delle Entrate ha spostato nuovamente il termine (precedentemente fissato al 1°aprile): ora la nuova scadenza per l’aggiornamento dei registratori di cassa, anche quelli già abilitati all’invio dei corrispettivi, è il 1° ottobre 2021.

Lotteria degli scontrini, i motivi della nuova proroga per gli esercenti

La proroga è stata chiesta a gran voce dalle associazioni di categoria, che ormai da mesi invocano una tregua per gli esercenti in considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare dello stato emergenziale. Non solo: si lega ad altri provvedimenti fiscali, in particolare alla proroga stabilita dal decreto Sostegni dei termini entro cui l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA le bozze dei registri , delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA,

Come riportato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 83884 del 30 marzo 2021:

In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria e considerato che l’art.1, comma 10, del Decreto Legge 232marzo 2021, n. 41 (“Sostegni”) ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA le bozze dei registri , delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA, viene modificata dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.

Lotteria degli scontrini, due date importanti per gli esercenti

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fissa due termini importanti:

30 settembre : è il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità delle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia;

: è il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità delle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia; dal 1° ottobre va usato esclusivamente il nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, per il quale è necessario adeguare i registratori telematici.

Lotteria degli scontrini, gli esercenti non sono obbligati a partecipare

Ricordiamo che per i commercianti non c’è l’obbligo di aderire alla lotteria degli scontrini, né il rischio di sanzioni: ma possono essere segnalati all’Agenzia delle Entrate in caso di mancata adesione. Le sanzioni erano previste dal decreto fiscale collegato alla manovra 2020 (da 100 a 500 euro), poi però l’ipotesi è saltata nella conversione in legge del provvedimento.

Al posto delle sanzioni è stata riconosciuta al consumatore/acquirente la possibilità di segnalare l’esercente che non trasmette il codice all’agenzia delle Entrate nell’area riservata del sito dedicato alla lotteria.

Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza, e gli esercenti e commercianti che non accettano il codice lotteria rischiano di essere inseriti nelle liste di professionisti ed imprese a rischio evasione.