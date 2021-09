WhatsApp, privacy delle foto a rischio. Cosa sta succedendo

WhatsApp alle prese con la minaccia hacker. Un 'buco' nella funzione filtro delle immagini inviate con l'app potrebbe aver esposto gli utenti alla minaccia degli hacker, dando loro la possibilità di sottrarre e leggere informazioni sensibili. Lo rivela la divisione 'Threat Intelligence' di Check Point Software Technologies che ha scoperto questa falla radicata nella funzione per creare filtri alle immagini. Il processo che crea i filtri è tale per cui i pixel dell'immagine originale vengono modificati per ottenere alcuni effetti visivi, come la sfocatura o la nitidezza.