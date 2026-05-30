Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 30 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 30 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Come si gioca al SuperEnalotto? Cosa è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 29 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (104) 66 (92) 10 (83) 3 (73) 55 (64)
Cagliari: 41 (109) 12 (67) 87 (56) 79 (54) 56 (52)
Firenze: 28 (79) 3 (53) 4 (49) 17 (48) 86 (44)
Genova: 6 (81) 3 (65) 53 (62) 4 (58) 74 (55)
Milano: 77 (88) 88 (72) 15 (70) 63 (53) 26 (51)
Napoli: 40 (116) 1 (95) 81 (61) 84 (53) 59 (53)
Palermo: 90 (86) 30 (74) 12 (63) 61 (44) 47 (42)
Roma: 17 (94) 21 (65) 77 (59) 88 (58) 75 (51)
Torino: 65 (94) 49 (93) 88 (89) 2 (71) 59 (62)
Venezia: 31 (62) 39 (61) 82 (58) 44 (53) 25 (51)
Nazionale: 58 (64) 57 (62) 49 (61) 55 (48) 8 (42)

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