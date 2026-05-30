Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 30 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 29 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (104)
|66 (92)
|10 (83)
|3 (73)
|55 (64)
|Cagliari:
|41 (109)
|12 (67)
|87 (56)
|79 (54)
|56 (52)
|Firenze:
|28 (79)
|3 (53)
|4 (49)
|17 (48)
|86 (44)
|Genova:
|6 (81)
|3 (65)
|53 (62)
|4 (58)
|74 (55)
|Milano:
|77 (88)
|88 (72)
|15 (70)
|63 (53)
|26 (51)
|Napoli:
|40 (116)
|1 (95)
|81 (61)
|84 (53)
|59 (53)
|Palermo:
|90 (86)
|30 (74)
|12 (63)
|61 (44)
|47 (42)
|Roma:
|17 (94)
|21 (65)
|77 (59)
|88 (58)
|75 (51)
|Torino:
|65 (94)
|49 (93)
|88 (89)
|2 (71)
|59 (62)
|Venezia:
|31 (62)
|39 (61)
|82 (58)
|44 (53)
|25 (51)
|Nazionale:
|58 (64)
|57 (62)
|49 (61)
|55 (48)
|8 (42)