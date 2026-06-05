Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 5 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 5 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri Lotto vincenti? Cosa è il SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 04 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (107) 66 (95) 10 (86) 3 (76) 55 (67)
Cagliari: 41 (112) 12 (70) 79 (57) 56 (55) 85 (50)
Firenze: 3 (56) 4 (52) 17 (51) 86 (47) 59 (43)
Genova: 6 (84) 3 (68) 53 (65) 4 (61) 74 (58)
Milano: 77 (91) 88 (75) 63 (56) 26 (54) 65 (52)
Napoli: 40 (119) 1 (98) 84 (56) 59 (56) 14 (55)
Palermo: 90 (89) 30 (77) 12 (66) 61 (47) 47 (45)
Roma: 77 (62) 88 (61) 75 (54) 29 (52) 51 (50)
Torino: 65 (97) 49 (96) 88 (92) 59 (65) 28 (58)
Venezia: 31 (65) 39 (64) 82 (61) 44 (56) 25 (54)
Nazionale: 58 (67) 49 (64) 55 (51) 8 (45) 34 (44)

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