Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 5 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 04 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (107)
|66 (95)
|10 (86)
|3 (76)
|55 (67)
|Cagliari:
|41 (112)
|12 (70)
|79 (57)
|56 (55)
|85 (50)
|Firenze:
|3 (56)
|4 (52)
|17 (51)
|86 (47)
|59 (43)
|Genova:
|6 (84)
|3 (68)
|53 (65)
|4 (61)
|74 (58)
|Milano:
|77 (91)
|88 (75)
|63 (56)
|26 (54)
|65 (52)
|Napoli:
|40 (119)
|1 (98)
|84 (56)
|59 (56)
|14 (55)
|Palermo:
|90 (89)
|30 (77)
|12 (66)
|61 (47)
|47 (45)
|Roma:
|77 (62)
|88 (61)
|75 (54)
|29 (52)
|51 (50)
|Torino:
|65 (97)
|49 (96)
|88 (92)
|59 (65)
|28 (58)
|Venezia:
|31 (65)
|39 (64)
|82 (61)
|44 (56)
|25 (54)
|Nazionale:
|58 (67)
|49 (64)
|55 (51)
|8 (45)
|34 (44)