Quali sono le nuove offerte Depositi Supersmart di Poste Italiane attivabili su libretto Smart grazie alle quali si può ottenere un tasso di interesse che arriva fino al 3,25%

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

iStock Quali sono i nuovi tassi dei depositi Supersmart di Poste Italiane?

Poste Italiane ha di recente introdotto nuove offerte sul libretto di risparmio denominate “Depositi Supersmart” con i quali i propri risparmi possono crescere grazie a tassi di interesse più vantaggiosi. Questi prodotti hanno gli stessi vantaggi dei conti deposito ma con la garanzia dello Stato Italiano.

Le versioni proposte sono 7, ognuna con delle caratteristiche diverse mentre il rendimento che si può ottenere arriva fino al 3,25% annuo.

Quali sono le 7 offerte su libretto di risparmio?

Il libretto Smart di Poste Italiane fin dalla sua nascita, è uno dei prodotti più apprezzati dagli italiani perché non ha costi per la sottoscrizione o per la gestione.

Rispetto al passato, però, i tassi di interesse offerti sono praticamente nulli, solo dello 0,01%.

È possibile, però, accantonare una parte delle somme depositate su di esso scegliendo una delle seguenti offerte, qualora si desiderino rendimenti più elevati:

Depositi Supersmart Premium;

Depositi Supersmart Plus;

Depositi Supersmart Minori;

Depositi Supersmart Rinnova;

Depositi Supersmart Open;

Depositi Supersmart Young;

Depositi Supersmart Pensionati.

Depositi Supersmart Premium

L’offerta dedicata a chi apporta nuova liquidità è il deposito Supersmart Premium dedicato alle persone maggiorenni intestatarie di un libretto di risparmio Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta.

Questo prodotto:

dura 366 giorni;

è sottoscrivibile a partire da 500 euro;

si può disattivare in ogni momento.

Al termine del periodo indicato offre poi un rendimento annuo alla scadenza che è del 3,25%.

La nuova liquidità si può apportare sul libretto Smart, su quello di risparmio postale o sul conto corrente BancoPosta entro il 9 luglio 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta nelle seguenti modalità:

con l’accredito dello stipendio o della pensione;

con il versamento di un assegno bancario o postale;

con un bonifico bancario.

Le nuove cifre versate, a partire dal 15 maggio 2026 e fino al 9 luglio 2026, su strumenti diversi dal libretto Smart si possono poi trasferire su quest’ultimo soltanto mediante girofondo.

Le somme che non sono oggetto di accantonamento e quelle disattivate in anticipo vengono però remunerate al tasso base del libretto che è dello 0,01%.

Gli importi da accantonare partono infine da 500 euro e si possono incrementare per multipli di 50 euro.

Depositi Supersmart Plus

I depositi Supersmart Plus sono dedicati alle persone maggiorenni che hanno aderito all’opzione di risparmio Smart. Quest’ultima è dedicata a chi apre un conto BancoPosta o richiede una Postepay Evolution. Nel caso si aderisca, si ottiene poi un libretto Smart collegato con i vantaggi delle funzionalità dedicate.

L’offerta dura 181 giorni, offre un rendimento annuo lordo del 3,25% e si può disattivare in qualsiasi momento. Le somme non accantonate o quelle disattivate in anticipo sono però remunerate al tasso base del libretto.

La sottoscrizione parte da 500 euro, incrementabile per multipli di 50 euro e può avvenire così come quella per l’offerta Premium presso un ufficio postale portando con sé il proprio documento di identità valido e il codice fiscale. In alternativa, si può attivare online o da app accedendo al libretto Smart con le proprie credenziali.

Depositi Supersmart minori

La vera novità del momento sono i depositi Supersmart minori dedicati ai più piccoli e attivabili sul libretto minori dal tutore o dal genitore in qualsiasi ufficio postale o sul sito ufficiale dell’azienda o in app, previa abilitazione delle funzioni dispositive.

Quest’offerta dura 182 giorni, offre un rendimento annuo lordo alla scadenza del 2% e si può disattivare quando si vuole sia del tutto che parzialmente (a partire da 50 euro e multipli).

Così come le altre, poi, si può sottoscrivere a partire da 500 euro, incrementali di 50 euro e multipli. Per quanto riguarda l’attivazione, essa può avvenire purché la scadenza dell’accantonamento avvenga prima del compimento del diciottesimo anno del minore.

Depositi Supersmart Rinnova

I titolari di libretto Smart con uno o più accantonamenti di offerte/depositi Supersmart Premium a 366 giorni e a 540 giorni, scaduti a partire dal 1° gennaio 2026 e non rimborsati anticipatamente, possono accantonare queste somme (anche in parte) nei depositi Supersmart Rinnova.

Quest’offerta:

ha una durata di 540 giorni;

un rendimento annuo lordo del 2%;

si può sottoscrivere a partire da 500 euro;

si può disattivare quando si vuole anche in modo parziale.

Anche in quest’ultimo caso, le somme non oggetto di accantonamento o quelle disattivate con anticipo sono remunerate al tasso base del libretto. I depositi Rinnova si possono attivare da web e app o presso l’ufficio postale.

Depositi Supersmart Open

Ci sono poi i depositi Supersmart Open dedicati alle persone maggiorenni titolari di un libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta.

Questo prodotto dura 360 giorni e offre un rendimento annuo lordo dell’1,75%.

Può essere sottoscritto da tutti a partire da 500 euro, incrementabili di 50 euro e multipli, e si può disattivare in ogni momento anche parzialmente. In questo caso, però, il tasso che viene applicato è quello base del libretto.

La sottoscrizione può avvenire infine sia presso gli uffici postali che online o da app.

Depositi Supersmart Young

I depositi Supersmart Young sono dedicati ai titolari di libretto Smart monointestato o cointestato di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Si tratta di prodotti che durano 180 giorni e che offrono un rendimento annuo lordo del 2,25%.

La sottoscrizione parte dai 500 euro che è incrementabile di 50 euro e multipli mentre la disattivazione può avvenire in ogni momento anche in modo parziale.

Se gli accantonamenti si disattivano in anticipo, però, il rendimento che si percepisce è quello base del libretto. I depositi Young, così come gli altri, si possono attivare presso gli uffici postali, da app o da sito.

Depositi Supersmart Pensionati

L’ultima offerta è quella riservata ai pensionati Inps, titolari di un libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta.

Il rendimento annuo lordo offerto è del 2,25% e le somme accantonate maturano interessi dopo 364 giorni.

Lo svincolo delle somme può avvenire anche in anticipo e parzialmente ma in questo caso viene applicato il tasso base del libretto Smart.

La sottoscrizione minima, infine, parte da 500 euro, incrementabile di 50 euro e multipli, e può essere effettuata presso un ufficio postale o dal sito ufficiale o dalla app Poste Italiane.

Esempio di rendimento

Supponendo di voler accantonare 4.500 euro in alcuni dei depositi Supersmart sopra indicati, dal calcolatore messo a disposizione da Poste Italiane si evince che si ottengono i seguenti interessi netti:

53,67 euro con il deposito Supersmart Plus;

108,52 euro con il deposito Supersmart Premium;

57,48 euro con il deposito Supersmart Open;

98,53 euro con il deposito Supersmart Rinnova;

36,95 euro con il deposito Supersmart Young;

74,72 euro con il deposito Supersmart Pensionati.

Poste Italiane precisa che queste cifre vengono corrisposte soltanto se l’accantonamento viene portato a scadenza e che sono al lordo dell’imposta di bollo.