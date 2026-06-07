Richiamo di burger vegetali per possibile presenza di corpi estranei, marchi e lotti coinvolti

Il Ministero della Salute ha pubblicato due richiami alimentari che riguardano specifici lotti di burger vegetali a marchio My Vay e Vemondo

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

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Richiamo di burger vegetali per possibile presenza di corpi estranei, marchi e lotti coinvolti
iStock Minerva Studio
Burger vegetali richiamati dal Ministero della Salute: marchi e lotti.
Quali sono i dettagli del richiamo? Che cosa è My Vay? Cosa comprende il marchio Vemondo?

Pubblicati sul sito del Ministero della Salute due richiami alimentari relativi a specifici lotti di burger vegetali. I richiami sono relativi a due prodotti, per motivi differenti, anche se sono realizzati nello stesso stabilimento.

Uno è relativo al marchio My Vay e riguarda Burger vegetali per possibile presenza di steli di peperone nel prodotto. Un altro richiamo è relativo al marchio Vemondo e riguarda i Burger vegani con verdure per possibile presenza di parti vegetali dure. Di seguito tutti i dettagli.

Richiamo Burger vegetali My Vay

Aldi ha comunicato il richiamo precauzionale dal mercato di un lotto di burger vegetali a marchio My Vay. Il provvedimento si è reso necessario per la possibile presenza di corpi estranei all’interno della confezione (steli di peperone).

Come si legge sul richiamo ministeriale, il provvedimento riguarda il prodotto “Burger/polpette veg. 200g – Varietà: burger vegetali a base di soia e verdure”, nome del produttore Vivera B.V., sede dello stabilimento Handelsweg 9, 7451 PJ Holten, Paesi Bassi, commercializzato da Aldi Srl. Il formato: confezione da 200 grammi con le seguenti date di scadenza 1 giugno 2026, 17 giugno 2026 e 21 giugno 2026.

Il motivo del richiamo è, come detto, la possibile presenza di steli di peperone nel prodotto finito.

I clienti che hanno acquistato il prodotto con le scadenze sopra indicate non devono consumarlo. Per ottenere un rimborso è possibile restituire le confezioni in qualsiasi punto vendita Aldi. Il prezzo d’acquisto verrà rimborsato anche in assenza dello scontrino. Per ulteriori informazioni è a disposizione il Servizio Clienti Aldi al numero 045.6960590, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00 (il sabato dalle 8:00 alle 14:00).

Qui di seguito, un’immagine del prodotto oggetto del richiamo:

Richiamo di Burger vegetali My Vay

Richiamo di Burger vegani con verdure Vemondo

È stato richiamato un lotto di Burger vegani con verdure a marchio Vemondo commercializzato da Lidl Italia. Il richiamo riguarda il lotto di produzione con TMC 22 giugno 2026. Il produttore: Vivera B.V.; la sede dello stabilimento è la medesima del richiamo precedente, ovvero Handelsweg 9, 7451 PJ Holten, Paesi Bassi. Codice a barre (EAN): 4335619202801; confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è, come detto, la possibile presenza di parti vegetali dure.

Anche in questo caso, si invitano i clienti a non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita.

Qui sotto, l’immagine del prodotto oggetto del richiamo alimentare:Richiamo di Burger vegani con verdure Vemondo

Altri richiami alimentari

Si segnalano inoltre altri recenti richiami alimentari.

Un recente richiamo riguarda un lotto di Salsiccia Ciociara piccante per eccesso di nitrati. Il prodotto è a marchio Salprosciutti e il numero di lotto è 1702 SCP con date di scadenza (TMC) 15 luglio 2026, 22 luglio 2026 e 5 agosto 2026. I nitriti sono prodotti normalmente utilizzati nell’industria alimentare, ma una concentrazione oltre i limiti di legge può dare seguito a una serie di problematiche per la salute.

Si ricorda poi il richiamo di un lotto di ostriche per sospetta presenza di Norovirus. Il prodotto è stato richiamato dagli scaffali dei supermercati Esselunga. Tutti i dettagli: il marchio delle ostriche è I.Wai.Food, ma il produttore è L’Acquachiara Srl. Il lotto richiamato è il 26-B1885. Peso della confezione: 500 grammi.