Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 29 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti per Lotto? Come si gioca al SuperEnalotto? Quali sono le regole del 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 28 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (103)
|66 (91)
|10 (82)
|3 (72)
|55 (63)
|Cagliari:
|41 (108)
|12 (66)
|27 (57)
|87 (55)
|79 (53)
|Firenze:
|28 (78)
|3 (52)
|4 (48)
|17 (47)
|86 (43)
|Genova:
|66 (90)
|6 (80)
|3 (64)
|53 (61)
|4 (57)
|Milano:
|77 (87)
|88 (71)
|15 (69)
|63 (52)
|26 (50)
|Napoli:
|40 (115)
|1 (94)
|81 (60)
|84 (52)
|59 (52)
|Palermo:
|90 (85)
|30 (73)
|12 (62)
|61 (43)
|47 (41)
|Roma:
|17 (93)
|21 (64)
|77 (58)
|88 (57)
|75 (50)
|Torino:
|65 (93)
|49 (92)
|88 (88)
|2 (70)
|59 (61)
|Venezia:
|31 (61)
|39 (60)
|82 (57)
|44 (52)
|25 (50)
|Nazionale:
|58 (63)
|57 (61)
|49 (60)
|55 (47)
|8 (41)