Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 29 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 29 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti per Lotto? Come si gioca al SuperEnalotto? Quali sono le regole del 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 28 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (103) 66 (91) 10 (82) 3 (72) 55 (63)
Cagliari: 41 (108) 12 (66) 27 (57) 87 (55) 79 (53)
Firenze: 28 (78) 3 (52) 4 (48) 17 (47) 86 (43)
Genova: 66 (90) 6 (80) 3 (64) 53 (61) 4 (57)
Milano: 77 (87) 88 (71) 15 (69) 63 (52) 26 (50)
Napoli: 40 (115) 1 (94) 81 (60) 84 (52) 59 (52)
Palermo: 90 (85) 30 (73) 12 (62) 61 (43) 47 (41)
Roma: 17 (93) 21 (64) 77 (58) 88 (57) 75 (50)
Torino: 65 (93) 49 (92) 88 (88) 2 (70) 59 (61)
Venezia: 31 (61) 39 (60) 82 (57) 44 (52) 25 (50)
Nazionale: 58 (63) 57 (61) 49 (60) 55 (47) 8 (41)

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