ANSA Scioperi dell'8 giugno, orari e fasce di garanzia

Ci saranno tre diversi scioperi il prossimo 8 giugno. Due saranno locali, in Sicilia, a Foggia e in Emilia, e riguarderanno il trasporto pubblico. Sono organizzati da diversi sindacati, sia confederali sia di base. Le durate variano molto, l’intera giornata per tre province emiliane, mentre soltanto quattro ore a Catania.

L’8 giugno inizierà anche uno sciopero nazionale degli avvocati, che continuerà fino al 12 giugno. A proclamarlo è stata l’Unione delle camere penali italiane e includerà anche l’astensione dalle udienze.

Lo sciopero del trasporto pubblico locale in Sicilia

In Sicilia, lo sciopero riguarderà due aziende del trasporto pubblico locale:

L’Atm di Messina;

L’Atms di Catania.

Nel primo caso, lo sciopero è stato proclamato congiuntamente da Faisa Cisal, Orsa Trasporti, Filt Cgil e Uiltrasporti. Durerà 8 ore, dalle 16 fino alla mezzanotte, e coinvolgerà tutta la città di Messina. Le ragioni della mobilitazione sono:

la gestione del personale e le reiterate violazioni dell’Accordo Integrativo Aziendale e del Ccnl;

le criticità organizzative connesse a ferie, riposi e turnazioni;

la carenza di corrette relazioni industriali e mancato confronto preventivo;

le criticità legate a sicurezza, organici e organizzazione del servizio.

A Catania, invece, lo sciopero è stato indetto in maniera indipendente da Orsa e sindacati confederali. I dipendenti dell’Atms sciopereranno soltanto per quattro ore, dalle 12 alle 16, senza fasce di garanzia.

Lo sciopero del trasporto pubblico locale in Emilia e a Foggia

L’altra provincia del Sud dove ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico è Foggia. Faisa Cisal e Filt Cgil hanno indetto una mobilitazione di quattro ore, tra le 8:30 e le 12:30, dei lavoratori dell’Ataf, l’azienda di trasporti locale.

Infine, si terrà anche uno sciopero del trasporto pubblico locale in tre diverse province emiliane, tutte servite dalla stessa azienda, Seta:

Modena;

Reggio Emilia;

Piacenza.

Lo sciopero è stato organizzato dal sindacato di base Usb e durerà 24 ore, nel rispetto delle fasce di garanzia, che saranno:

dall’inizio del servizio fino alle 9 del mattino;

dalle 13:00 alle 15:30.

Parlando della mobilitazione, l’Usb ha spiegato:

Tratterà i temi che riguardano l’intero trasporto pubblico regionale, iniziando dalla costruzione di un’unica azienda del Tpl regionale che parte monca senza la presenza di Parma dimostrando che quando le cose si fanno con piani industriali capaci, il servizio di Tpl può essere dato ancora “in house”, ossia gestito direttamente senza la necessità di gare di appalto che mirano solo al ribasso economico e di conseguenza viene meno anche la qualità della gestione.

Anche gli avvocati in sciopero

L’unico sciopero nazionale dell’8 giugno sarà quello degli avvocati, una mobilitazione che proseguirà per tutti i giorni lavorativi della prossima settimana, fino al 12 giugno. Lo ha indetto l’Unione delle camere penali italiane, l’organizzazione che rappresenta gli avvocati penalisti. A causare lo sciopero è stata la scoperta di alcune intercettazioni dei colloqui tra clienti e avvocati avvenute nel carcere di Perugia.

L’Ucp ha annunciato una manifestazione a Perugia per l’11 giugno e ha spiegato: