123RF Troppi nitrati nella salsiccia ciociara, richiamato un lotto

Un errore in fase di produzione ha portato al richiamo di un lotto di Salsiccia Ciociara piccante del marchio Salprosciutti. Il Ministero della Salute ha diramato l’avviso lo scorso 28 maggio 2026, invitando i consumatori a non utilizzare il prodotto e a restituirlo al punto vendita. Le analisi condotte dalla stessa azienda produttrice hanno rilevato un “eccesso di nitrati oltre i limiti di legge”.

Quale prodotto è stato richiamato

Il richiamo riguarda la Salsiccia Ciociara piccante prodotta dalla ditta Salprosciutti S.r.l. nello stabilimento di Montecompatri (Roma) e distribuita dalla società Iges S.r.l. Ecco i dettagli del lotto non conforme, da verificare attentamente sulla confezione sottovuoto:

nome prodotto: Salsiccia Ciociara piccante;

marchio: Salprosciutti;

numero di lotto: 1702 SCP;

date di scadenza (TMC): 15 luglio 2026, 22 luglio 2026, 5 agosto 2026.

L’avviso, pubblicato sul portale del Ministero della Salute, specifica che il prodotto è stato dichiarato “non idoneo al consumo”. Questo a causa di un errore durante la lavorazione, che ha portato a concentrazioni di nitrati superiori ai limiti consentiti dalla legge.

Cosa sono i nitrati e perché fanno male

I nitrati e i nitriti (additivi identificati con le sigle E 249-252) sono composti chimici usati da decenni nell’industria della salumeria. Il loro scopo è prevenire la proliferazione di batteri pericolosissimi come il Clostridium botulinum (che causa il botulismo) e preservare il colore rosato tipico degli insaccati.

Il problema nasce quando le quantità sono eccessive. Una volta ingeriti, i nitrati possono trasformarsi in nitriti nel nostro organismo. Alti livelli di nitriti riducono la capacità del sangue di trasportare ossigeno (metaemoglobinemia). Inoltre, i nitrati e i nitriti possono combinarsi con altre sostanze per formare nitrosammine, composti classificati come probabili cancerogeni per l’uomo.

Cosa fare se avete acquistato la salsiccia

L’invito del Ministero della Salute e del produttore è di non consumare il prodotto. Se avete in casa una confezione di Salsiccia Ciociara piccante Salprosciutti con il lotto 1702 SCP e una delle tre scadenze indicate, ecco i passaggi da seguire: