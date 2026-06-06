Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 6 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 6 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincitori? A che ora chiude il gioco? Quando è la prossima estrazione?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 05 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (108) 66 (96) 10 (87) 3 (77) 55 (68)
Cagliari: 41 (113) 12 (71) 79 (58) 56 (56) 85 (51)
Firenze: 3 (57) 4 (53) 17 (52) 86 (48) 59 (44)
Genova: 6 (85) 3 (69) 53 (66) 4 (62) 74 (59)
Milano: 77 (92) 88 (76) 63 (57) 26 (55) 65 (53)
Napoli: 40 (120) 1 (99) 84 (57) 59 (57) 14 (56)
Palermo: 90 (90) 30 (78) 12 (67) 61 (48) 47 (46)
Roma: 77 (63) 88 (62) 75 (55) 29 (53) 51 (51)
Torino: 65 (98) 49 (97) 88 (93) 59 (66) 28 (59)
Venezia: 31 (66) 39 (65) 82 (62) 44 (57) 25 (55)
Nazionale: 58 (68) 49 (65) 55 (52) 8 (46) 34 (45)

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