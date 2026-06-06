Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 6 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 05 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (108)
|66 (96)
|10 (87)
|3 (77)
|55 (68)
|Cagliari:
|41 (113)
|12 (71)
|79 (58)
|56 (56)
|85 (51)
|Firenze:
|3 (57)
|4 (53)
|17 (52)
|86 (48)
|59 (44)
|Genova:
|6 (85)
|3 (69)
|53 (66)
|4 (62)
|74 (59)
|Milano:
|77 (92)
|88 (76)
|63 (57)
|26 (55)
|65 (53)
|Napoli:
|40 (120)
|1 (99)
|84 (57)
|59 (57)
|14 (56)
|Palermo:
|90 (90)
|30 (78)
|12 (67)
|61 (48)
|47 (46)
|Roma:
|77 (63)
|88 (62)
|75 (55)
|29 (53)
|51 (51)
|Torino:
|65 (98)
|49 (97)
|88 (93)
|59 (66)
|28 (59)
|Venezia:
|31 (66)
|39 (65)
|82 (62)
|44 (57)
|25 (55)
|Nazionale:
|58 (68)
|49 (65)
|55 (52)
|8 (46)
|34 (45)