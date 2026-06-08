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iStock I lotti di uova ritirati dal supermercato

Nuovo richiamo alimentare pubblicato dal Ministero della Salute. Questa volta il provvedimento riguarda diverse confezioni di uova fresche biologiche a marchio Bio Fattoria, ritirate dal mercato a causa della possibile presenza di Salmonella Typhimurium, un batterio responsabile di una delle più comuni tossinfezioni alimentari. L’allerta interessa numerosi lotti di uova provenienti da agricoltura biologica e distribuite in diversi formati. Il richiamo è stato avviato in via precauzionale dopo che le analisi effettuate sui campioni hanno rilevato la presenza del microrganismo.

Quali uova sono state richiamate: i lotti interessati

Il provvedimento riguarda uova fresche da agricoltura biologica di categoria A commercializzate con il marchio Bio Fattoria. I prodotti interessati sono venduti in confezioni da: 4, 6 e 30 uova. I lotti coinvolti nel richiamo sono nove e riportano i seguenti numeri:

200526;

210526;

220526;

230526;

240526;

250526;

260526;

270526;

280526.

Le date di scadenza associate ai prodotti vanno dal 17 giugno 2026 al 25 giugno 2026. Secondo quanto indicato nell’avviso pubblicato dal Ministero della Salute, il richiamo è stato disposto a causa dell'”isolamento di Salmonella Typhimurium” durante i controlli effettuati sui prodotti.

Le uova oggetto del richiamo sono state prodotte dalla Fattoria Paradello Società Agricola S.S. L’azienda ha provveduto al richiamo dei lotti interessati in collaborazione con le autorità competenti e ha diffuso le indicazioni rivolte ai consumatori.

Cosa devono fare i consumatori

Ministero della Salute

Chi avesse acquistato una delle confezioni appartenenti ai lotti segnalati è invitato a non consumare il prodotto. L’azienda raccomanda di riportare le uova al punto vendita dove sono state acquistate per ottenere le procedure previste dal rivenditore.

I prodotti richiamati sono stati ritirati dalla vendita, ma potrebbero essere ancora presenti nelle abitazioni di chi li ha acquistati nei giorni precedenti alla pubblicazione dell’allerta. Per questo motivo è importante verificare attentamente il numero di lotto e la data di scadenza riportati sulla confezione.

Cos’è la Salmonella Typhimurium

La Salmonella Typhimurium è uno dei ceppi più diffusi del batterio Salmonella, responsabile di numerosi casi di tossinfezione alimentare ogni anno. Secondo le informazioni fornite dagli istituti sanitari specializzati, questo microrganismo appartiene alle cosiddette salmonelle non tifoidee, che provocano principalmente disturbi gastrointestinali.

Le infezioni possono manifestarsi con sintomi come diarrea, dolori addominali, nausea, vomito e febbre. Nella maggior parte dei casi il decorso si risolve spontaneamente, ma bambini, anziani e persone con difese immunitarie ridotte possono essere maggiormente esposti alle complicazioni. Le uova rappresentano uno degli alimenti che richiedono particolare attenzione dal punto di vista della sicurezza alimentare, soprattutto quando vengono consumate crude o poco cotte.

Gli ultimi richiami dal Ministero

Il richiamo delle uova Bio Fattoria rientra nelle attività di monitoraggio e controllo previste dalla normativa sulla sicurezza alimentare. Nel mese di giugno era già stato pubblicato un richiamo per hamburger vegetali per possibile presenza di corpi estranei. In precedenza, nel mese di maggio, era scattato il richiamo per alcuni lotti di salame per rischio di epatite E.